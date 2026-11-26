Die Installation besteht aus einer hölzernen Fläche mit 1.280 flexiblen Halmen, die für die 4.482 Tage des Mordens in München zwischen dem 16. April 1933 (Erster Opfertag mit Erwin Elias Kahn) und dem 23. Juli 1945 stehen.

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Die Stadt München beauftragt das Ars Electronica Futurelab in Linz mit der Realisierung eines hybriden und partizipativen Denkmals für die Münchner Opfer der NS-Gewaltherrschaft. "Das Feld" ist eine medienkünstlerische Architektur, die Namen und Geschichten von rund 12.000 ermordeten Menschen am "Platz der Opfer des Nationalsozialismus" sichtbar macht.

Interaktive Terminals erfassen zudem den Herzschlag der Besucher und lassen die Installation aufleuchten, womit die Erinnerung an die Opfer auf ebenso berührende wie poetische Weise für alle sichtbar wird. Darüber hinaus ist "Das Feld" eine digitale Plattform, auf der ebenfalls nach Namen gesucht und Biografien gelesen werden können.