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Ungestört Musik hören, entspannt reisen oder konzentriert arbeiten: Die Bose QuietComfort Kopfhörer in der Limited Edition Sandstone gibt es zum Black Friday bei Amazon günstiger.

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Du möchtest störende Umgebungsgeräusche einfach ausblenden und deine Lieblingsmusik in Ruhe genießen? Dann solltest du dir dieses Black-Friday-Angebot genauer ansehen. Die Bose QuietComfort verbinden leistungsstarkes Noise Cancelling mit hohem Tragekomfort und elegantem Design.

Premium-Sound trifft auf stilvolles Design

Ob im Flugzeug, in der Bahn oder im Büro – dank aktiver Geräuschunterdrückung kannst du störende Umgebungsgeräusche reduzieren und dich ganz auf deine Musik, Podcasts oder Hörbücher konzentrieren.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden begleiten dich die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer durch lange Tage und auf Reisen. Dank des integrierten Mikrofons kannst du außerdem bequem telefonieren.

Ein besonderes Highlight ist die limitierte Farbvariante Sandstone, die mit ihrem warmen Beigeton besonders elegant und hochwertig wirkt.

Hochwertige Kopfhörer zum Vorteilspreis

Wenn du schon länger mit hochwertigen Noise-Cancelling-Kopfhörern liebäugelst, ist der Black Friday eine gute Gelegenheit, dir die Bose QuietComfort günstiger zu sichern. Auch als Weihnachtsgeschenk für Musikliebhaber, Vielflieger oder Pendler sind die Kopfhörer eine tolle Wahl.

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