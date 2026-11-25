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Ob gemütlicher Serienabend, spannendes Fußballspiel oder großes Heimkino-Erlebnis – zum Black Friday kannst du bei zahlreichen Smart-TVs sparen. Besonders diese vier Modelle von Amazon, Samsung und Xiaomi sind einen Blick wert.

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Du möchtest deinen alten Fernseher gegen ein modernes Modell austauschen? Dann ist der Black Friday eine gute Gelegenheit dafür. Von kompakten Smart-TVs für das Schlafzimmer bis hin zu großzügigen 65-Zoll-Fernsehern für das Wohnzimmer ist für unterschiedliche Bedürfnisse etwas dabei.

Amazon Ember Fire TV – 43 Zoll

Der Amazon Ember der 4-Serie bietet ein 43 Zoll großes 4K-UHD-Display mit HDR10+ und Dolby Audio. Dank integriertem Fire TV kannst du bequem auf zahlreiche Streamingdienste zugreifen und mithilfe der Alexa-Sprachfernbedienung nach deinen Lieblingsserien und Filmen suchen.

© Amazon

Ein vielseitiger Allrounder, wenn du einen modernen Smart-TV suchst, der nicht zu viel Platz einnimmt.

Samsung Crystal U7099H – 65 Zoll

Du möchtest echtes Kinofeeling in deinem Wohnzimmer? Der 65-Zoll-Fernseher von Samsung punktet mit 4K-UHD-Auflösung, 4K-Upscaling und intelligenten Funktionen. Der Gaming Hub macht das Modell auch für Gaming-Fans interessant, während der Dynamic Sound Pack das Unterhaltungserlebnis ergänzt.

© Samsung

Xiaomi TV F – 65 Zoll

Auch Xiaomi bietet mit dem TV F einen großzügigen 65-Zoll-Fernseher mit 4K-UHD-Auflösung, HDR10 und integriertem Fire TV. Hinzu kommen Alexa-Sprachsteuerung, ein Triple-Tuner und 32 GB interner Speicher. Für Gaming-Fans gibt es außerdem einen 120-Hz-Game-Boost-Modus bei einer regulären Bildwiederholrate von 60 Hz.

© Xiaomi

Amazon Ember Fire TV – 40 Zoll

Wenn du einen kompakten Zweitfernseher für das Schlafzimmer oder Gästezimmer suchst, könnte die 2-Serie von Amazon interessant sein. Das 40-Zoll-Modell bietet integriertes Fire TV, Dolby Audio, Alexa-Sprachsteuerung und zahlreiche Streamingmöglichkeiten. Auf eine 4K-Auflösung musst du bei diesem Modell allerdings verzichten.

© Amazon

Worauf solltest du beim Fernseher-Kauf achten?

Bildschirmgröße: Während 40 bis 43 Zoll für kleinere Räume ideal sein können, sorgen 65 Zoll für mehr Heimkino-Feeling.

Während 40 bis 43 Zoll für kleinere Räume ideal sein können, sorgen 65 Zoll für mehr Heimkino-Feeling. Auflösung: Mit 4K UHD profitierst du insbesondere bei größeren Bildschirmen von einer detailreicheren Darstellung.

Mit 4K UHD profitierst du insbesondere bei größeren Bildschirmen von einer detailreicheren Darstellung. Smart-TV-Funktionen: Achte darauf, dass deine bevorzugten Streamingdienste unterstützt werden.

Achte darauf, dass deine bevorzugten Streamingdienste unterstützt werden. Bildwiederholrate: Besonders für Gaming und Sportübertragungen spielt sie eine wichtige Rolle.

Besonders für Gaming und Sportübertragungen spielt sie eine wichtige Rolle. Anschlüsse: Überprüfe, ob ausreichend HDMI-Anschlüsse für Spielekonsolen, Soundbars und andere Geräte vorhanden sind.

Fazit: Jetzt beim Fernseher-Kauf sparen

Egal, ob du dein Wohnzimmer in ein Heimkino verwandeln möchtest oder einen praktischen Zweitfernseher suchst – die Black-Friday-Angebote auf Amazon bieten eine interessante Auswahl. Gerade bei größeren Fernsehern lohnt es sich, die Angebotspreise mit den bisherigen Verkaufspreisen zu vergleichen.

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