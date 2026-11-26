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Du möchtest dir ein neues iPad gönnen oder suchst noch nach einem hochwertigen Weihnachtsgeschenk? Zum Black Friday lohnt sich ein Blick auf die Apple-Angebote bei Amazon. Diese drei Modelle sind besonders interessant.

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Ob zum Arbeiten, Studieren, Streamen oder für kreative Projekte – ein iPad ist ein vielseitiger Alltagsbegleiter. Doch welches Modell passt am besten zu dir?

Apple iPad Air 11 Zoll (M4)

Das iPad Air mit leistungsstarkem M4-Chip verbindet ein schlankes Design mit beeindruckender Performance. Das 11 Zoll große Liquid Retina Display, 128 GB Speicher, Wi-Fi 7 und die beiden 12-Megapixel-Kameras machen es zum vielseitigen Allrounder. Besonders praktisch ist das kompakte Format, wenn du viel unterwegs bist.

© Apple

Apple iPad Air 13 Zoll (M4)

Du möchtest mehr Platz zum Arbeiten, Zeichnen oder Streamen? Dann ist das größere iPad Air die richtige Wahl. Das 13 Zoll große Liquid Retina Display bietet dir deutlich mehr Arbeitsfläche, während der M4-Chip auch anspruchsvolle Anwendungen bewältigt. Die violette Farbvariante sorgt zudem für einen besonders stilvollen Look.

© Apple

Apple iPad 11 Zoll (A16)

Wenn du ein möglichst preiswertes Apple-Tablet suchst, ist das klassische iPad mit A16-Chip besonders interessant. Mit 128 GB Speicher, Liquid Retina Display, Wi-Fi 6 und einer ganztägigen Akkulaufzeit bietet es eine solide Ausstattung für den Alltag. Ideal zum Surfen, Lernen, Streamen und für Videotelefonate.

© Apple

Welches iPad lohnt sich am meisten?

Für den klassischen Alltag bietet das iPad mit A16-Chip ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Möchtest du hingegen mehr Leistung für kreative Projekte oder berufliche Anwendungen, solltest du zum iPad Air mit M4-Chip greifen. Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, die Preise der drei Modelle zu vergleichen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.