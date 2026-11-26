Am Freitag, 27. November, eröffnet PODO ON ICE um 12 Uhr im PODOBEACH Strandbad von Podersdorf am See. Die Eisfläche wächst heuer von 600 auf 750 m². Zum Saisonstart kommen die Krampusse, am Samstag läuft die erste Eis-Disco. An den Hütten gibt es Glühwein und Punsch.

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Ein paar Runden auf dem Eis, dann die Hände am Punsch wärmen und wieder hinaus: Bis 28. Februar 2027 gehört das Eislaufen zum Winter im Podersdorfer Strandbad. Die gekühlte Freiluft-Eisbahn liegt in der Familien-Erlebniswelt PODOplay, direkt neben dem Restaurant SUNBAY und nur ein paar Schritte vom Neusiedler See entfernt. Dank der Kühlung können Wintersportler bei fast jedem Wetter (außer bei Regen) Schlittschuhfahren. Für Kinder gibt es Eislaufhilfen, Eislaufschuhe können vor Ort ausgeborgt werden. PODO on Ice ist Teil von "Winterwunder Burgenland".

Ein ganzer Familienspaß. © David Pokorny

Krampusse am Freitag, Disco-Hits am Samstag

Am Eröffnungstag um 17 Uhr zieht der Krampusverein Fischamend mit seiner Perchten- und Krampusshow zwischen dem Restaurant SUNBAY und PODI’s Platzl ein. Nach der Show nehmen die Darsteller ihre Masken ab und stehen für Fotos zur Verfügung. Auf dem Eis geht es an diesem Abend bis 20 Uhr weiter.

Am Samstag, 28. November, beginnt um 15 Uhr die erste Eis-Disco. Von da an laufen jeden Samstag von 15 bis 20 Uhr Disco-Hits auf der Eisbahn.

Vormittags aufs Eis mit der Schulklasse

Von Montag bis Freitag sind die Vormittage von 8 bis 12 Uhr für Schulklassen reserviert. Ab zehn Personen kostet der Eintritt 6 Euro pro Person. Vereine und Privatpersonen können die ganze Eisfläche von Montag bis Donnerstag von 18.30 bis 20.45 Uhr mieten. Die exklusive Eiszeit kostet 170 Euro für bis zu 15 Personen und 9 Euro für jede weitere Person. Zwei Eishockeytore sind inkludiert.

Termine, Öffnungszeiten und Preise

Saison

27. November 2026 bis 28. Februar 2027

Eröffnungswochenende

Freitag, 27. November, 12 bis 20 Uhr · Samstag, 28. November, 10 bis 20 Uhr · Sonntag, 29. November, 10 bis 18 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten bis 7. Jänner

Montag bis Donnerstag 14 bis 18 Uhr · Freitag 14 bis 20 Uhr · Samstag 10 bis 20 Uhr · Sonntag 10 bis 18 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Öffnungszeiten ab 8. Jänner

Freitag 14 bis 18 Uhr · Samstag 10 bis 20 Uhr · Sonntag 10 bis 18 Uhr

Eintritt

9 Euro · Kinder bis fünf Jahre 6 Euro

10er-Block

Erwachsene 75 Euro · Kinder 45 Euro

Eislaufschuhverleih und Schleifservice

Verleih 5 Euro für zwei Stunden · Schleifservice 10 Euro

Ort

PODOplay im Strandbad PODOBEACH, neben dem Restaurant SUNBAY, Podersdorf am See