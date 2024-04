Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Vier Urlauber festgenommen

Schon wieder kam es am Ballermann zu einer Gruppenvergewaltigung.

Nachdem letztes Jahr eine deutsche Urlauberin Opfer einer brutalen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca wurde, kam es nun zu einem ganz ähnlichen Fall. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde eine junge Frau offenbar von mehreren Urlaubern missbraucht – vier italienische Touristen wurden festgenommen.

Die junge Brasilianerin lernte einen der Männer zunächst in einem Lokal am Paseo Maritimo in Palma kennen. Die beiden kamen sich näher und beschlossen, in das Apartment des Mannes an der Playa de Palma zu gehen. Dort kam es zunächst zu einvernehmlichem Sex.

Vier Männer in U-Haft

Dann betraten jedoch die Freunde des Mannes abwechselnd das Zimmer, hielten sie gegen ihren Willen fest und vergewaltigten sie. Nach der Tat konnte die Frau das Apartment verlassen und schnappte sich unbemerkt den Ausweis eines der Täter.

Das Opfer ging sofort zur Polizei und erstattete Anzeige. Die vier Italiener, die gerade abreisen wollte, wurden festgenommen und befinden sich derzeit in U-Haft.