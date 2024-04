Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Das geschah wirklich in der Tatnacht

Vier Deutsche sitzen in U-Haft – nun liegt das Protokoll der Tatnacht vor

Seit Juli letzten Jahres sitzen vier junge Urlauber aus Deutschland wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in Untersuchungshaft. Sie sollen eine 19-Jährige aus Hannover in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben. Wie die „BILD“ berichtet, liegt nun das Protokoll der Tatnacht vor.

Die junge Frau lernte gegen 21 Uhr beim Feiern im Megapark den gleichaltrigen Danny H. kennen. Gegen 23:45 haben die beiden einvernehmlichen Sex am Strand.

Um 0:45 Uhr will Danny die 19-Jährige mit auf sein Hotelzimmer nehmen. An der Rezeption sei sie jedoch abgewiesen worden, weil sie dort kein Gast war. Daraufhin seien die beiden in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes ebenfalls aus Deutschland abgestiegen waren.

Um 1:56 Uhr schreibt die 19-Jährige eine WhatsApp-Nachricht an ihre Freundinnen: „Ich gehe jetzt bei so Jungs mit, die wir im Megapark kennengelernt haben und dann, keine Ahnung. Sehen uns in paar Stunden.“

Gruppenvergewaltigung im Hotelzimmer

Auf Zimmer 323 im Hotel „Occidental Playa de Palma“ schlafen Dannys Freunde bereits. Die beiden weichen deshalb ins Bad aus und haben dort noch einmal Sex. Dann geht es im Bett weiter, bis schließlich die Freunde aufwachen und der Horror beginnt.

Die vier Freunde zwingen die junge Deutsche zu sexuellen Handlungen - einer der Verdächtigen filmt die Tat sogar mit seinem Handy

Um 3.15 Uhr schreibt das Opfer dann ihren Freundinnen über WhatsApp: „Gehe jetzt los.“ Um 4 Uhr erzählt die 19-Jährige dann ihrer Freundin, was passiert ist. Die Polizei wird eingeschaltet – um 4.24 Uhr werden die ersten Männer in Handschellen abgeführt.

Den vier Deutschen drohen 15 Jahre Haft – einen Gerichtstermin gibt es noch nicht.