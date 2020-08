Mädchen (7) auf Geburtstagsparty erschossen

Die Siebenjährige stand vor einem Haus, als plötzlich aus einem fahrenden Auto heraus Schüsse abgegeben wurde.

Erneut sorgt ein Gewaltverbrechen in den USA für Entsetzen und Empörung. In der Stadt South Bend (Indiana) wurde am Samstagabend ein erst sieben Jahre altes Mädchen erschossen.

Das Kind hatte zuvor die Geburtstagsparty eines anderen Mädchens besucht. Medienberichten zufolge stand die Siebenjährige dann gegen 19:40 Uhr zusammen mit anderen Personen vor dem Haus, als plötzlich Schüsse fielen. Der Täter feuerte aus einem fahrenden Auto aus und traf das Mädchen.

Täter auf der Flucht

Das Kind wurde noch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, erlag aber wenig später ihren Verletzungen. Hintergründe zur Tat sind noch unklar, die Mordkommission hat Ermittlung aufgenommen.

In den USA kommt es immer wieder zu sogenannten „Drive-by-Shootings“. Wiederholte Male starben dabei auch Kinder.