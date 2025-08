Angeschlagener Arnautovic glänzt im Belgrad-Style

Am Mittwoch (20.30 Uhr) steigt für Marko Arnautović und Roter Stern Belgrad das Hinspiel der dritten Champions-League-Qualirunde bei Lech Posen. Einziges Problem: Der ÖFB-Star geht nicht topfit in den Kracher.

Erst vor einer Woche feierte Marko Arnautović beim 5:1-Kantersieg im Rückspiel der zweiten Champions-League-Quali gegen Lincoln Red Imps sein Debüt im Trikot von Roter Stern Belgrad. Zur Erinnerung: In der 72. Minute eingewechselt, sorgte der Rekordzugang im Marakana-Stadion für ausgelassene Stimmung bei den Fans. Kein Wunder, dass alle schon heiß darauf sind, den 36-jährigen Torjäger endlich wieder auf dem Platz zu sehen – und zwar am liebsten von Beginn an.

Sprunggelenk macht Arnie Probleme

Doch daraus wird vorerst nichts: Einen Tag vor der dritten Quali-Hürde bei Lech Posen am Mittwoch (20.30 Uhr) gab der serbische Rekordmeister bekannt, dass Arnautović nicht in der Startelf stehen wird. Grund sind Schmerzen im Sprunggelenk. Beim Training hatte der OFB-Rekordspieler ein leichtes Ziehen verspürt.

Nur einen Tag später folgte jedoch Entwarnung: Der Routinier ist mit dabei – und das natürlich stilecht. Mit Sonnenbrille, Cap und seiner neonorangen Louis-Vuitton-Tasche reiste Arnautović am Dienstag gemeinsam mit dem Team nach Polen. Sollten die Schmerzen bis Mittwochabend abgeklungen sein, könnte der Publikumsliebling, falls nötig, zumindest für ein paar Minuten aufs Feld kommen – und vielleicht noch einmal als Joker für Furore sorgen.