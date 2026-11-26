Nach der oe24-Anfrage kommt Bewegung in den Streit um die Mirador-Preise. Bürgermeister Molnar kündigt an, an einer KremsCard zu arbeiten.

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Die FPÖ schießt scharf gegen die Eintrittspreise im neuen Krems-Bad. "SPÖ-Bürgermeister Molnar lässt die Kremser für sein Luxusbad gleich doppelt und dreifach zahlen" kritisiert die FPÖ-Gemeinderätin Susanne Rosenkranz. Die Kremser seien bereits bei der Errichtung des Hallenbades via Gebühren und Stadt-Budget belastet worden. Jetzt kämen noch horrende Eintrittspreise und geplante Parkgebühren dazu. Rosenkranz spricht von einem "Luxusbad" und fordert einen eigenen Tarif für Einheimische. Auch Parkgebühren und 4 Euro für ein Wasser aus dem Automaten sorgen für Kritik.

FPÖ-Gemeinderätin Susanne Rosenkranz © zVg

oe24 fragt exklusiv beim Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) nach, warum die Kremser so tief in die Tasche greifen müssen. Die Antwort: Ein "Einheimischentarif" wurde von Anfang an geprüft, "ist rechtlich aber derzeit nicht möglich".

Rabatt in Sicht

Deshalb sucht die Stadt jetzt einen anderen Weg. Die Kremser Bevölkerung trägt 87,5 Prozent der Baukosten von 40 Millionen Euro, der Rest kommt vom Land NÖ. Dafür sollen die Kremser auch profitieren. Eine Möglichkeit ist die KremsCard, die zum Beispiel 10 Prozent Preisnachlass bringen kann. Ein Konzept soll zeitnah stehen, kündigt Bürgermeister Molnar an.

BM Molnar: "Bad voll im Trend"

Die Stadt ihrerseits hält die FPÖ-Kritik für Krawallpolitik, wie es aus dem Büro Molnar heißt. Das Mirador laufe nach drei Monaten bestens, sei "ein Badeerlebnis der Sonderklasse", habe "prächtige Besuchszahlen" und stoße an den Wochenenden schon an die Kapazitätsgrenze. "Schulen, Schwimmkurse und Bevölkerung nehmen das Angebot sehr gut an." Von Molnar kommt auch zu oe24 eine Breitseite gegen die Oppositionspartei: "Die FPÖ Krems hat sich von Anfang an gegen die Errichtung der neuen Badearena, Mirador, in Krems gestellt und versucht jetzt weiterhin mit allen Mitteln den Erfolg zu torpedieren."

SPÖ-Bürgermeister Peter Molnar. © Stadt Krems

Dem entgegnet die FPÖ, dass sie "von Anfang an" gewarnt habe, dass das "überdimensionierte Hallenbad-Projekt von Molnar zur Kostenfalle" werden würde. "Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. "Dass ein Hallenbad ein Zuschussbetrieb wird, war von Anfang an klar", so Rosenkranz. Damit seien die Illusionen des SPÖ-Bürgermeisters, das Bad könne kostendeckend geführt werden, geplatzt wie eine Seifenblase. "Da helfen auch die hohen Eintrittspreise nicht", so Rosenkranz, die darauf verwies, dass teure Eintrittskarten viele vor einem Besuch im Bad abschrecken würden. Besonders absurd sei, dass sogar von Schulkindern, die im Rahmen eines Schulbesuchs oder des Sportunterrichts das Bad mit ihrer Klasse besuchen, aber gar nicht schwimmen dürfen, Eintritt verlangt werde. Rosenkranz beharrt abschließend auf einen ermäßigten Tarif für Kremser: "Nach dem alle bei der Stadt beschäftigten Personen eine Ermäßigung eingeräumt wird, muss diese Möglichkeit auch für alle Kremser umgesetzt werden."