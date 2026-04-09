Sensation in Krems: Neues Traumbad "Mirador" enthüllt

Krems hat ein neues Wahrzeichen! Gestern wurde bei einer Pressekonferenz die brandneue Schwimmbad-Marke "Mirador" der Öffentlichkeit präsentiert – und die Details lassen jeden Bade-Fan jubeln!
Dort, wo einst die Kremser Badearena stand, entsteht gerade ein hochmodernes Sport- und Freizeitbad der Superlative – direkt neben der Donau! Der Name ist Programm: „Mirador" kommt aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie Aussichtspunkt – denn von jeder Attraktion aus genießt man einen grandiosen Blick auf die Donau, die Wachauer Weinberge und Stift Göttweig. Traumhaft!
Bürgermeister Peter Molnar schwärmt: „Das Mirador vereint die kommunalen Aufgaben als Sport- und Schulschwimmbad mit einem wunderschönen Spa-Bereich – ein neues Gesamtkunstwerk an der Donau in Krems!"
Das erwartet Badegäste – und das ist der Hammer!
Sauna & Wellness – Loftsauna:
- • Panoramasauna, Softsauna & Weinbergsauna
- • Dampfbad Wachau & Panoramagarten
- • Ruheraum, Lounge – und der atemberaubende Infinity-Pool
- Freibad:
- • 50m-Sportbecken & Freizeitbecken
- • Riesenrutsche & Sprunganlage 1m, 3m, 5m – für Mutige!
- • Kinderbecken, Beachvolleyball & Sommerkiosk
Sportbad:
- • 25m-Sportbecken & Lehrschwimmbecken
- • Textil-Dampfbad
- Freizeitbad:
- • Indoor & Outdoor Freizeitbecken
- • Kinder-Wasserwelt & Rutsche „RUSH"
Essen & Trinken:
- • Restaurant „WachauBlick" – für Badegäste UND externe Besucher geöffnet!
- • Mira-Bistro & Sommerkiosk
Der Slogan sagt alles: „Entdecke die Leichtigkeit!"
Große Fensterfronten, natürliche Holzfassade mit horizontalen Lamellen, blau-gelbes Logo – das Mirador versprüht sofort Urlaubsfeeling! Und der Infinity-Panoramapool mit Blick über die Wachau dürfte DAS Instagram-Highlight des Sommers werden!
Gleich vormerken – diese Termine!
29. Mai 2026: Freibad öffnet – Saisoneröffnung!1. Juli 2026: Großes Mirador-Eröffnungsfest für Groß & Klein!Krems, wir kommen!