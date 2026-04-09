Sensation in Krems: Neues Traumbad "Mirador" enthüllt

Krems hat ein neues Wahrzeichen! Gestern wurde bei einer Pressekonferenz die brandneue Schwimmbad-Marke "Mirador" der Öffentlichkeit präsentiert – und die Details lassen jeden Bade-Fan jubeln!

Dort, wo einst die Kremser Badearena stand, entsteht gerade ein hochmodernes Sport- und Freizeitbad der Superlative – direkt neben der Donau! Der Name ist Programm: „Mirador" kommt aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie Aussichtspunkt – denn von jeder Attraktion aus genießt man einen grandiosen Blick auf die Donau, die Wachauer Weinberge und Stift Göttweig. Traumhaft!

Bürgermeister Peter Molnar schwärmt: „Das Mirador vereint die kommunalen Aufgaben als Sport- und Schulschwimmbad mit einem wunderschönen Spa-Bereich – ein neues Gesamtkunstwerk an der Donau in Krems!"

Das erwartet Badegäste – und das ist der Hammer!

Sauna & Wellness – Loftsauna:

• Panoramasauna, Softsauna & Weinbergsauna

• Dampfbad Wachau & Panoramagarten

• Ruheraum, Lounge – und der atemberaubende Infinity-Pool

Freibad:

• 50m-Sportbecken & Freizeitbecken

• Riesenrutsche & Sprunganlage 1m, 3m, 5m – für Mutige!

• Kinderbecken, Beachvolleyball & Sommerkiosk

Sportbad:

• 25m-Sportbecken & Lehrschwimmbecken

• Textil-Dampfbad

Freizeitbad:

• Indoor & Outdoor Freizeitbecken

• Kinder-Wasserwelt & Rutsche „RUSH"

Essen & Trinken:

• Restaurant „WachauBlick" – für Badegäste UND externe Besucher geöffnet!

• Mira-Bistro & Sommerkiosk

Der Slogan sagt alles: „Entdecke die Leichtigkeit!"

© skyline Architekten

Große Fensterfronten, natürliche Holzfassade mit horizontalen Lamellen, blau-gelbes Logo – das Mirador versprüht sofort Urlaubsfeeling! Und der Infinity-Panoramapool mit Blick über die Wachau dürfte DAS Instagram-Highlight des Sommers werden!

Gleich vormerken – diese Termine!

© Stadt Krems

29. Mai 2026: Freibad öffnet – Saisoneröffnung!1. Juli 2026: Großes Mirador-Eröffnungsfest für Groß & Klein!Krems, wir kommen!