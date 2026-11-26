Der erste Schnee in Wien ist da und sorgt für Chaos in ganz Österreich. Damit beginnt auch wieder die Zeit des Schneeschaufelns. Doch Vorsicht: Wer dabei unbedacht vorgeht, riskiert gefährliche Folgen für die Gesundheit.

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Wenige Zentimeter Neuschnee, und schon herrscht Chaos auf den Straßen. Der Griff zur Schneeschaufel ist naheliegend. Beim Schneeschaufeln verbrennt man je nach Anstrengung und Dauer 200 bis 300 Kalorien. Klingt eigentlich gesund, doch die anstrengende Tätigkeit erhöht auch das Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden.

Wenn Schneeschaufeln zur Gefahr für das Herz wird

Schneeschaufeln © Getty Images

Kardiologen schlagen jeden Winter Alarm: Schneeräumen ist eine der gefährlichsten körperlichen Belastungen überhaupt. Das Problem: Schneeschaufeln ist körperlich anstrengender, als viele denken. Der Schnee muss angehoben, geschoben und häufig mit einer Drehbewegung zur Seite geworfen werden. Dabei kommen mehrere Belastungen gleichzeitig zusammen.

Die Kälte lässt die Blutgefäße enger werden. Dadurch steigt der Blutdruck, während das Herz gegen einen größeren Widerstand anpumpen muss. Gleichzeitig benötigt der Körper bei der schweren körperlichen Arbeit mehr Sauerstoff. Das Herz muss also deutlich mehr leisten und genau diese Kombination kann kritisch werden.

Warum gerade die Kombination aus Kälte und Anstrengung so riskant ist

Bei niedrigen Temperaturen ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Der Blutdruck kann steigen, das Herz wird stärker beansprucht. Kommt dann plötzlich intensive körperliche Arbeit hinzu, erhöht sich der Sauerstoffbedarf des Herzmuskels zusätzlich.

Besonders tückisch: Viele Menschen sind an solche Belastungen nicht gewöhnt. Wer sich im Alltag wenig bewegt und dann nach einem kräftigen Schneefall minutenlang schwere Schneemassen schaufelt, mutet seinem Körper eine ungewohnte Höchstleistung zu. Das bedeutet nicht, dass jeder Griff zur Schaufel gefährlich ist. Es zeigt aber, dass die Belastung gerade bei gefährdeten Personen ernst genommen werden sollte.

Diese Menschen sollten besonders vorsichtig sein

Ein erhöhtes Risiko besteht insbesondere für:

Menschen mit einer bekannten koronaren Herzkrankheit oder früherem Herzinfarkt

Personen mit Bluthochdruck

Menschen mit Herzschwäche oder anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Raucherinnen und Raucher

Menschen mit Diabetes

Personen mit Übergewicht und geringer körperlicher Fitness

ältere Menschen, insbesondere wenn sie ungewohnte körperliche Belastungen vermeiden

Diese Warnsignale darfst du nicht ignorieren

Schneeschaufeln © Getty Images

Ein Herzinfarkt kündigt sich nicht immer mit den typischen starken Brustschmerzen an. Gerade während körperlicher Anstrengung können Warnzeichen zunächst falsch eingeordnet werden. Achte insbesondere auf:

Druck, Engegefühl oder Schmerzen in der Brust

Schmerzen, die in Arme, Rücken, Hals oder Kiefer ausstrahlen

Atemnot oder ungewöhnliche Kurzatmigkeit

kalten Schweiß

Übelkeit oder Erbrechen

plötzliche Schwäche, Schwindel oder ein starkes Krankheitsgefühl

Ganz wichtig: Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt sofort den Notruf 112 wählen. Nicht abwarten, nicht selbst ins Krankenhaus fahren und die Beschwerden nicht auf die Kälte oder die körperliche Anstrengung schieben.

So schützt du dein Herz beim Schneeschaufeln

Falls du gesundheitlich fit bist und den Gehsteig selbst freimachst:

Langsam anfangen: Nicht sofort mit voller Kraft loslegen. Beginne mit leichten Bewegungen und steigere die Belastung vorsichtig.



Lieber schieben als heben: Verwende möglichst eine Schneeschaufel, mit der du den Schnee vor dir herschieben kannst. Das reduziert schweres Heben.



Kleine Mengen bewegen: Nimm nur wenig Schnee auf einmal. Große, schwere Schaufelladungen belasten den Körper unnötig.



Regelmäßig Pausen machen: Arbeite nicht minutenlang ohne Unterbrechung. Gönne deinem Körper Erholung.



Warm anziehen: Schütze dich vor der Kälte, insbesondere Kopf, Hände und Füße.



Auf den eigenen Körper hören: Bei ungewöhnlicher Atemnot, Brustbeschwerden, Schwindel oder Herzrasen sofort aufhören.



Bei Herzproblemen vorher ärztlich nachfragen: Wer bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, sollte klären, welche körperlichen Belastungen individuell vertretbar sind.