Die Skisaison steht vor der Tür, aber bist du körperlich schon bereit für den ersten Tag auf der Piste? Mit fünf einfachen Selbsttests kannst du herausfinden, wie es um deine Ausdauer, Kraft und Stabilität steht.

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Die Skisaison steht vor der Tür und die Vorfreude auf den ersten Tag auf der Piste steigt. Doch wie fit bist du eigentlich für mehrere Stunden auf Skiern? Wer untrainiert in den Winter startet, merkt oft schon nach wenigen Abfahrten, dass die Oberschenkel brennen und die Kraft nachlässt. Denn Skifahren verlangt dem Körper einiges ab: Ausdauer, Kraft, Explosivität und Stabilität sind gefragt. Mit diesen sechs einfachen Selbsttests kannst du herausfinden, wie gut du vorbereitet bist und woran du vor dem ersten Skitag noch arbeiten solltest.

Warum Fitness beim Skifahren so wichtig ist

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Beim Skifahren werden vor allem die Oberschenkel, die Gesäßmuskulatur und die Waden beansprucht. Sie müssen den Körper stabilisieren, die Belastung bei jeder Kurve abfangen und auf wechselnde Bedingungen reagieren. Auch die Rumpfmuskulatur spielt eine wichtige Rolle, denn sie sorgt für die nötige Kontrolle und Stabilität.



Dazu kommt die Ausdauer: Wer mehrere Stunden auf der Piste verbringt, braucht genügend Kondition, um auch am Nachmittag noch konzentriert und kontrolliert fahren zu können. Mit zunehmender Ermüdung können Bewegungen unpräziser werden und die Reaktionsfähigkeit nachlassen. Genau deshalb lohnt es sich, vor Saisonbeginn einen kleinen Fitness-Check zu machen.

1. Cooper-Test: Wie gut ist deine Ausdauer?

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Das testet die Übung: Deine aerobe Ausdauer und Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit.



Der Cooper-Test ist ein Klassiker unter den Ausdauertests. Das Prinzip ist einfach: Innerhalb von zwölf Minuten versuchst du, eine möglichst große Strecke zurückzulegen. Damit kannst du einschätzen, wie gut deine allgemeine Grundlagenausdauer ist, eine wichtige Voraussetzung, wenn du einen ganzen Skitag durchhalten möchtest.



So funktioniert der Test:

• Suche dir eine möglichst ebene Laufstrecke, idealerweise eine Laufbahn.

• Laufe zwölf Minuten lang in einem Tempo, das du möglichst konstant halten kannst.

• Versuche, in dieser Zeit möglichst viele Meter zurückzulegen.

• Miss anschließend deine Gesamtstrecke.



Deine Orientierung:

Die Bewertung hängt unter anderem von Alter und Geschlecht ab. Als grobe Orientierung für Erwachsene gelten beispielsweise 2.400 Meter in zwölf Minuten als solide Ausdauerleistung. Für eine genauere Einordnung solltest du alters- und geschlechtsspezifische Cooper-Tabellen heranziehen.

2. Wandsitz: Wie viel Kraftausdauer steckt in deinen Oberschenkeln?

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Das testet die Übung: Kraftausdauer in den Oberschenkeln und Gesäßmuskeln.



Der Wandsitz ist ein Klassiker, wenn es um die Kraftausdauer der Beine geht. Er simuliert zwar nicht direkt die Bewegung beim Skifahren, zeigt aber, wie gut deine Oberschenkel eine statische Belastung halten können.



So funktioniert der Test:

• Stelle dich mit dem Rücken an eine Wand.

• Rutsche langsam nach unten, bis deine Knie ungefähr einen 90-Grad-Winkel bilden.

• Die Füße stehen etwa hüftbreit und flach am Boden.

• Halte die Position möglichst lange, ohne die Hände auf den Oberschenkeln abzustützen.



Deine Orientierung:

• Unter 30 Sekunden: Hier kannst du noch an deiner Kraftausdauer arbeiten.

• 30 bis 60 Sekunden: Eine solide Basis.

• Über 60 Sekunden: Deine Oberschenkel bringen bereits eine gute Kraftausdauer mit.

3. Box Jumps: Wie explosiv sind deine Beine?

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Das testet die Übung: Explosivkraft und Sprungkraft deiner Beinmuskulatur.



Beim Skifahren muss dein Körper immer wieder schnell auf Veränderungen im Gelände und unterschiedliche Belastungen reagieren. Box Jumps trainieren die Explosivität und die Fähigkeit, Kraft in kurzer Zeit zu entwickeln.



So funktioniert der Test:

• Stelle dich vor eine stabile, rutschfeste Box oder eine niedrige Trainingsplattform.

• Gehe leicht in die Knie und schwinge die Arme mit.

• Springe mit beiden Beinen gleichzeitig auf die Box.

• Lande möglichst weich und stabil mit beiden Füßen.

• Steige kontrolliert wieder herunter und wiederhole den Sprung insgesamt fünfmal.



Deine Orientierung:

Schaffst du fünf saubere Sprünge hintereinander, ohne das Gleichgewicht zu verlieren oder unsicher zu landen, ist das ein gutes Zeichen. Die Box sollte so niedrig sein, dass du sicher und kontrolliert springen kannst. Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern die Qualität der Bewegung.

4. Squat Jumps: Wie leistungsfähig ist deine Beinmuskulatur?

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Das testet die Übung: Explosivkraft und dynamische Kraftausdauer der Beine.



Während Box Jumps vor allem die Fähigkeit testen, explosiv auf eine erhöhte Fläche zu springen, fordern Squat Jumps die Beinmuskulatur wiederholt aus der Kniebeuge heraus. Sie zeigen, wie gut du Kraft entwickeln und deine Landungen kontrollieren kannst.



So funktioniert der Test:

• Stelle dich etwa schulterbreit hin.

• Gehe in eine kontrollierte Kniebeuge.

• Springe aus dieser Position explosiv nach oben.

• Lande weich und kontrolliert mit leicht gebeugten Knien.

• Gehe direkt in die nächste Wiederholung über.

• Versuche, zehn bis 15 Wiederholungen sauber auszuführen.



Deine Orientierung:

Schaffst du alle Wiederholungen mit gleichbleibender Sprunghöhe und kontrollierten Landungen, ist das ein gutes Zeichen. Werden die Sprünge zunehmend niedriger oder werden deine Landungen unsauber, kann das auf nachlassende Kraftausdauer hindeuten.

5. Plank: Wie stabil ist deine Körpermitte?

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Das testet die Übung: Rumpfkraft und Stabilität.



Eine stabile Körpermitte ist beim Skifahren entscheidend. Sie hilft dir, den Oberkörper zu kontrollieren und Bewegungen der Beine auszugleichen. Mit dem Unterarmstütz kannst du deine Rumpfmuskulatur testen.



So funktioniert der Test:

• Lege deine Unterarme auf den Boden und stelle die Zehenspitzen auf.

• Hebe das Becken an, sodass dein Körper eine möglichst gerade Linie bildet.

• Spanne Bauch und Gesäß an.

• Halte die Position, ohne ins Hohlkreuz zu fallen oder das Becken zu weit anzuheben.



Deine Orientierung:

• Unter 20 Sekunden: Hier besteht noch Trainingspotenzial.

• 20 bis 45 Sekunden: Eine gute Basis.

• Über 45 Sekunden: Deine Rumpfmuskulatur kann die Position bereits gut stabilisieren.

Was tun, wenn du bei den Tests noch nicht so gut abschneidest?

Keine Panik: Du musst nicht jeden Test perfekt bestehen, um auf die Piste zu dürfen. Die Übungen sind eine Orientierung und kein wissenschaftlich validierter Eignungstest für Skifahrer:innen. Entscheidend ist, dass du deine Schwachstellen erkennst und vor dem Saisonstart gezielt daran arbeitest.



Besonders sinnvoll ist eine Kombination aus:



• Krafttraining: Kniebeugen, Ausfallschritte, Step-ups und Wandsitz stärken die Beinmuskulatur.

• Ausdauertraining: Laufen, Radfahren, Schwimmen oder zügiges Gehen verbessern deine allgemeine Kondition.

• Sprungtraining: Kontrollierte Sprünge und seitliche Bewegungen verbessern Explosivität und Koordination.

• Rumpftraining: Planks und seitliche Unterarmstütze verbessern die Stabilität.

Schon zwei bis drei gezielte Trainingseinheiten pro Woche können helfen, die körperliche Vorbereitung zu verbessern. Starte dabei lieber mit moderater Belastung und steigere dich schrittweise.