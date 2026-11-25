Dicke Jacke, warme Socken – und trotzdem eiskalte Hände und Füße? Während die einen schon bei leichtem Frost frieren, trotzen andere der Kälte scheinbar mühelos. Ist das bloß eine nervige Eigenheit oder ein gefährliches Warnzeichen?

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Draußen herrschen Minusgrade, der Wind pfeift und die Temperaturen sinken immer weiter. Jetzt kennen es viele: Die Hände werden kalt und die Füße fühlen sich an wie Eisblöcke. Doch während das Frösteln im Winter meist als harmlos abgetan wird, steckt hinter dem Phänomen ein mitunter alarmierendes Signal.

Warum frieren manche Menschen schneller als andere?

Tatsächlich empfindet nicht jeder Mensch Kälte gleich. Das hat verschiedene Gründe. Ein entscheidender Faktor ist die Durchblutung. Sinkt die Außentemperatur, verengt der Körper die Blutgefäße in Händen und Füßen. Dadurch gelangt weniger warmes Blut in die äußeren Körperbereiche. Das hat einen wichtigen Zweck: Die lebenswichtigen Organe im Körperinneren sollen möglichst warm bleiben.

Frieren © Getty Images

Die Folge: Finger und Zehen werden schneller kalt. Auch Muskelmasse, Körperbau, Stoffwechsel, Alter und hormonelle Faktoren beeinflussen, wie schnell jemand friert. Menschen mit wenig Körperfett oder geringer Muskelmasse können beispielsweise besonders empfindlich auf niedrige Temperaturen reagieren. Auch Schlafmangel und Dauerstress spielen eine Rolle. Wer erschöpft ist oder unter chronischem Stress steht, schüttet Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin aus. Das verengt dauerhaft die Gefäße und drosselt den Stoffwechsel – der Körper kühlt aus.

Wann wird das Frösteln zum Warnsignal?

In der Kälte kurzzeitig eisige Finger zu haben, ist völlig normal. Nicht normal ist es, wenn man selbst in überheizten Räumen oder unter dicken Decken nicht warm wird. Dauerfrost im Körper kann ein Symptom für eine Grunderkrankung sein:

1. Schilddrüsenunterfunktion

Die Schilddrüse ist das Steuerpult für den Energieumsatz. Produziert sie zu wenige Hormone, läuft der gesamte Stoffwechsel auf Sparflamme. Typische Begleitsymptome: ständige Müdigkeit, unerklärliche Gewichtszunahme, trockene Haut, Haarausfall und extreme Kälteempfindlichkeit.

2. Eisenmangel und Blutarmut

Eisen wird benötigt, um Hämoglobin zu bilden, das Molekül, das Sauerstoff durch die Blutbahnen transportiert. Fehlt Sauerstoff in den Geweben, lahmt die zelluläre Wärmeproduktion. Betroffene sind oft blass, schlapp und haben chronisch kalte Gliedmaßen.

3. Raynaud-Syndrom

Verfärben sich Finger oder Zehen bei Kältekontakt plötzlich kreideweiß, werden taub oder schmerzen stechend, um später bläulich und rot anzulaufen? Dahinter steckt oft das Raynaud-Phänomen: eine krampfartige Fehlregulation der feinen Gefäße. Es kann harmlos sein, aber auch auf rheumatische Erkrankungen oder Gefäßschäden hinweisen.

4. Niedriger Blutdruck

Ein zu niedriger Druck im Kreislaufsystem führt dazu, dass das warme Blut nicht kraftvoll genug bis in die letzten Verästelungen der Fingerspitzen und Zehen gepumpt wird.

5. Gefäßverengungen & Diabetes

Verengte Arterien (Arteriosklerose) oder Nervenschäden durch einen unentdeckten Diabetes mellitus stören die Durchblutung und die Signalübertragung der Wärmeregulation empfindlich.

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Das hilft gegen ständiges Frieren

Wer schnell friert, kann mit einigen einfachen Maßnahmen gegensteuern:

Zwiebellook: Mehrere dünne Kleidungsschichten halten häufig besser warm als eine einzelne dicke Schicht.

Mehrere dünne Kleidungsschichten halten häufig besser warm als eine einzelne dicke Schicht. Kopf, Hände und Füße schützen: Mütze, Handschuhe und warme Socken helfen, Wärmeverluste zu reduzieren.

Mütze, Handschuhe und warme Socken helfen, Wärmeverluste zu reduzieren. In Bewegung bleiben: Spaziergänge und regelmäßige Bewegung bringen den Kreislauf in Schwung.

Spaziergänge und regelmäßige Bewegung bringen den Kreislauf in Schwung. Ausreichend essen: Der Körper benötigt Energie, um Wärme zu produzieren.

Der Körper benötigt Energie, um Wärme zu produzieren. Genügend trinken: Auch bei kalten Temperaturen sollte die Flüssigkeitszufuhr nicht vernachlässigt werden.

Auch bei kalten Temperaturen sollte die Flüssigkeitszufuhr nicht vernachlässigt werden. Nasse Kleidung wechseln: Feuchtigkeit und Wind verstärken den Wärmeverlust.

Wenn das Frieren trotz solcher Maßnahmen dauerhaft besteht, sollte man nicht einfach versuchen, sich immer wärmer anzuziehen. Entscheidend ist, mögliche Ursachen zu finden und gegebenenfalls einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.