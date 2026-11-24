Wie wir schlafen, könnte mehr über uns verraten, als wir denken. Experten haben verschiedene Schlafpositionen untersucht und spannende Persönlichkeitsmerkmale damit in Verbindung gebracht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wir verbringen rund ein Drittel unseres Lebens im Bett. Während wir schlafen, lassen wir den Alltag hinter uns, schalten ab und verlieren ein Stück weit die Kontrolle über unseren Körper. Doch ausgerechnet dann soll unsere Körpersprache interessante Hinweise auf unser Innenleben geben. Tatsächlich beschäftigen sich Forscher seit Jahrzehnten mit der Frage, ob unsere bevorzugte Schlafposition etwas über unsere Persönlichkeit aussagt. Dabei sind sechs typische Schlafpositionen besonders interessant.



Von sensibel und harmoniebedürftig bis selbstbewusst und gesellig: Wir verraten, welche Charaktereigenschaften den verschiedenen Positionen zugeschrieben werden.

Sag mir, wie du schläfst – und ich sage dir, wer du bist

Schlafen © Getty Images/iStockphoto

Die Embryonalstellung

Sensibel, aber mit einer starken Persönlichkeit

Du schläfst am liebsten auf der Seite, ziehst die Knie Richtung Brust und machst dich ganz klein? Dann gehörst du zu den Menschen, die es sich in der sogenannten Embryonalstellung gemütlich machen.



Menschen, die so schlafen, werden häufig als besonders sensibel, einfühlsam und emotional beschrieben. Sie gelten als eher zurückhaltend und brauchen manchmal etwas Zeit, um anderen wirklich zu vertrauen. Hinter einer möglicherweise kühlen oder selbstbewussten Fassade soll sich ein weicher Kern verbergen.

Die Seitenlage mit ausgestreckten Armen

Der gesellige Menschenfreund

Du liegst auf der Seite, hältst deinen Körper relativ gerade und lässt deine Arme locker nach unten hängen? Dann schläfst du möglicherweise in der sogenannten Baumstamm-Position.



Dieser Schlafposition werden besonders gesellige, offene und unkomplizierte Menschen zugeordnet. Du gehst gerne auf andere zu, findest schnell Anschluss und hast wenig Schwierigkeiten damit, neue Bekanntschaften zu schließen. Deine offene Art kann allerdings auch eine kleine Schwäche mit sich bringen: Du vertraust anderen möglicherweise schneller, als es manchmal gut für dich ist.

Die ausgestreckten Arme nach vorne

Offen, aber nicht leicht zu überzeugen

Du schläfst auf der Seite, streckst beide Arme nach vorne und scheinst im Schlaf nach etwas zu greifen? Diese Haltung wird als Yearner-Position bezeichnet.



Du bist offen für neue Erfahrungen, denkst aber gerne zweimal nach, bevor du eine Entscheidung triffst. Du lässt dich nicht so leicht überzeugen und hinterfragst Dinge, die dir merkwürdig vorkommen. In klassischen Persönlichkeitstypologien wird dieser Position eine interessante Mischung zugeschrieben: neugierig und aufgeschlossen, gleichzeitig aber auch kritisch und manchmal misstrauisch.

Die Soldatenstellung

Diszipliniert, anspruchsvoll und selbstbewusst

Du liegst auf dem Rücken, die Beine sind ausgestreckt und deine Arme befinden sich neben deinem Körper? Dann gehörst du möglicherweise zu den sogenannten Soldaten-Schläfern.

Diese Position wird häufig mit Menschen in Verbindung gebracht, die hohe Ansprüche an sich selbst und andere stellen. Sie gelten als ruhig, diszipliniert und eher zurückhaltend. Du magst klare Verhältnisse, schätzt Ordnung und möchtest Dinge gerne richtig machen. Manchmal bist du vielleicht etwas streng mit dir selbst.

Die Seestern-Position

Der hilfsbereite Zuhörer

Du machst dich im Bett richtig breit, liegst auf dem Rücken und streckst deine Arme neben dem Kopf aus? Dann schläfst du möglicherweise wie ein Seestern.



Menschen, die diese Position bevorzugen, werden häufig als besonders hilfsbereit und verständnisvoll beschrieben. Freundschaften haben für sie einen hohen Stellenwert. Sie hören anderen gerne zu und sind oft diejenigen, die Freunde um Rat fragen. Dabei müssen sie keineswegs gerne im Mittelpunkt stehen. Vielmehr fühlen sie sich wohl, wenn sie anderen helfen und für ihre Mitmenschen da sein können.

Die Bauchlage

Selbstbewusst, temperamentvoll und empfindsam

Du schläfst am liebsten auf dem Bauch, drehst den Kopf zur Seite und legst deine Hände in die Nähe des Kissens? Diese Haltung wird auch Freefall-Position genannt.

Bauchschläfern werden in klassischen Schlafpositionstypologien häufig eine gesellige, direkte und manchmal etwas temperamentvolle Persönlichkeit zugeschrieben. Sie wirken nach außen selbstbewusst und lassen sich nicht gerne etwas vorschreiben. Gleichzeitig sollen sie empfindlicher auf Kritik reagieren, als andere vielleicht vermuten.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Schlafen © Getty Images/iStockphoto

So spannend die Charakterdeutungen auch sind: Ganz so einfach ist es wissenschaftlich nicht. Der Schlafforschung zufolge gibt es bislang nur wenige belastbare Untersuchungen, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Schlafposition und Persönlichkeit belegen.

Der Psychologe Michael Schredl untersuchte 2002 mögliche Verbindungen zwischen Körperhaltung beim Einschlafen und Persönlichkeitsmerkmalen. Seine Ergebnisse deuteten unter anderem darauf hin, dass Menschen, die auf dem Bauch einschlafen, häufiger ängstliche Eigenschaften aufweisen könnten. Doch daraus lässt sich keineswegs ableiten, dass jeder Bauchschläfer unsicher oder jeder Rückenschläfer besonders selbstbewusst ist.

Die amerikanische Sleep Foundation weist ebenfalls darauf hin, dass die wissenschaftliche Beweislage für solche Persönlichkeitsdeutungen bislang schwach ist. Körperliche Beschwerden, Gewohnheiten und individuelle Komfortbedürfnisse können unsere Schlafposition ebenfalls beeinflussen. Interessant ist außerdem: Wir bleiben nachts keineswegs die ganze Zeit in derselben Position. Viele Menschen wechseln während des Schlafs mehrfach ihre Haltung.