Ein Pflaster, das merkt, wann du tief schläfst – und genau dann eingreift? Forschende der Johns Hopkins University arbeiten derzeit an einer Schlafhilfe, die mehr können soll als gewöhnliche Schlaf-Apps.

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Fitnesstracker können uns am Morgen sagen, wie lange wir angeblich in der Tiefschlafphase waren. Was sie nicht können: uns diese Phase zurückgeben, wenn sie mal wieder zu kurz ausfiel. Ein Forschungsteam in den USA will genau das jetzt ändern. Sein Prototyp sitzt wie ein kleines Pflaster auf der Stirn, misst Hirnsignale und soll in Echtzeit erkennen, wann sich der Schlaf gezielt beeinflussen lässt.

Ein leiser Ton im richtigen Moment

Hinter dem Projekt steht der Schlafforscher William Coon vom Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University. Das Stirnpflaster zeichnet elektrische Aktivität des Gehirns auf. Eine KI wertet die Signale aus und ordnet sie den Schlafphasen zu. Trainiert wurde das Modell laut Universität mit mehr als 11.000 bereits vorhandenen Nachtaufzeichnungen. Wichtig: Die Zahl beschreibt die Trainingsdaten – nicht die Anzahl der Menschen, die das neue Pflaster getestet haben.

Spannend wird es, wenn das System eine langsame Hirnwelle erkennt, wie sie für den Tiefschlaf typisch ist: Im passenden Augenblick soll ein leiser Ton diese Welle verstärken. Die Forschenden erproben zudem eine zweite Stellschraube. Eine temperaturgeregelte Matratzenauflage könnte sich anhand der gemessenen Schlafphase abkühlen – statt stur nach einer voreingestellten Uhrzeit. Das Pflaster selbst kühlt den Körper nicht.

Kann das Pflaster Schlafprobleme lösen?

Erste Pilotdaten deuten laut dem Forschungsteam darauf hin, dass die Kombination aus Ton und Kühlung langsame Hirnwellen stärker beeinflussen könnte als jede Maßnahme für sich. Wie groß der Effekt ist, bei wie vielen Menschen er auftrat und ob sie sich am nächsten Morgen tatsächlich erholter fühlten, lässt sich aus den bislang veröffentlichten Angaben jedoch noch nicht beurteilen.

Auch die Technik hinter den Tönen ist noch keine bewiesene Therapie gegen Schlaflosigkeit: In einer kleinen Studie mit Menschen mit chronischer Insomnie ließen sich Hirnwellen durch passend getimte Geräusche zwar verändern. Die Teilnehmenden berichteten dadurch aber nicht von besserem Schlaf; auch die Schlafstruktur und die Gedächtnisleistung verbesserten sich nicht unbedingt.

Trotzdem zeigt das Stirnpflaster damit bereits, wohin sich Schlaftechnik entwickeln könnte: weg vom bloßen Zählen der Schlafstunden, hin zu einem System, das auf den Körper reagiert. Ob daraus tatsächlich eine alltagstaugliche Hilfe für schlechte Nächte wird, müssen größere Studien erst zeigen.