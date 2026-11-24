Laufen bei Minusgraden oder rund um den Gefrierpunkt stellt den Körper vor besondere Herausforderungen. Doch mit der richtigen Vorbereitung kannst du auch im Winter sicher trainieren.

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Auch bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt muss das Training an der frischen Luft nicht ausfallen. Mit der richtigen Kleidung und ein paar Vorsichtsmaßnahmen lässt es sich auch im Winter problemlos draußen laufen oder trainieren. Allerdings gibt es einige Fehler, die du bei niedrigen Temperaturen vermeiden solltest. Vom falschen Outfit über das Aufwärmen bis zur Flüssigkeitszufuhr: Darauf kommt es beim Training in der Kälte an.

1. Zu wenig oder zu viel anziehen

Einer der häufigsten Fehler beim Training oder Laufen bei niedrigen Temperaturen ist die falsche Kleidung. Wer zu dünn angezogen losläuft, friert möglicherweise schon nach den ersten Minuten. Wer es hingegen mit den Schichten übertreibt, kommt schnell ins Schwitzen und kühlt durch die feuchte Kleidung später umso stärker aus.



Als Faustregel gilt: Zieh dich so an, dass dir zu Beginn des Laufs ruhig noch ein bisschen kühl ist. Dein Körper produziert beim Laufen zusätzliche Wärme. Was sich beim Losgehen noch frisch anfühlt, kann sich nach einigen Minuten bereits angenehm warm anfühlen.

2. Das Schichtprinzip ignorieren

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Statt einer dicken Jacke solltest du im Winter lieber auf mehrere dünne Schichten setzen. Das sogenannte Zwiebelprinzip hilft dabei, die Körpertemperatur zu regulieren und Feuchtigkeit vom Körper wegzuleiten.



Eine gute Kombination besteht aus:



Basisschicht: Ein Funktionsshirt, das Schweiß von der Haut wegtransportiert.

Isolationsschicht: Eine dünne Laufjacke oder ein Longsleeve, das zusätzlich wärmt.

Äußere Schicht: Bei Wind, Regen oder Schnee eine leichte wind- beziehungsweise wasserabweisende Laufjacke.



Je nach Temperatur, Wind und persönlichem Kälteempfinden lassen sich die Schichten anpassen. Wichtig ist, dass du dich noch gut bewegen kannst und nicht überhitzt.

3. Baumwolle beim Training tragen

Baumwollshirts und -socken sind beim Wintertraining keine gute Idee. Baumwolle nimmt Feuchtigkeit auf und trocknet nur langsam. Wenn du beim Laufen schwitzt, bleibt der Stoff feucht und liegt direkt auf deiner Haut. Das kann dazu führen, dass du schneller auskühlst.



Besser sind Funktionsmaterialien wie Polyester oder Merinowolle. Sie leiten Feuchtigkeit besser ab beziehungsweise können Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich sofort unangenehm nass anzufühlen. Gerade bei längeren Läufen macht die richtige Materialwahl einen Unterschied.

4. Ohne Aufwärmen direkt loslaufen/trainieren

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Bei niedrigen Temperaturen brauchen Muskeln und Kreislauf etwas Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Wer direkt aus der warmen Wohnung nach draußen geht und sofort mit dem gewohnten Tempo startet, tut sich keinen Gefallen.



Wärme dich deshalb bereits vor dem Training kurz auf, beispielsweise mit dynamischen Mobilisationsübungen, Kniehebelauf oder lockerem Gehen auf der Stelle. Die ersten zehn bis 15 Minuten solltest du außerdem bewusst langsam laufen oder anfangen und deinem Körper Zeit geben, sich an die Temperaturen zu gewöhnen.

5. Nach dem Training zu lange in der Kälte bleiben

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Während des Laufens produziert dein Körper Wärme. Sobald du stehen bleibst, fällt diese zusätzliche Wärmeproduktion weg. Gleichzeitig ist deine Kleidung möglicherweise verschwitzt und feucht. Genau dann kannst du besonders schnell auskühlen.



Deshalb gilt: Nach dem Lauf nicht lange draußen herumstehen. Geh möglichst rasch ins Warme, zieh deine verschwitzte Laufkleidung aus und wechsle in trockene, warme Sachen. Eine warme Dusche hilft dir, wieder auf Temperatur zu kommen.

6. Auf Handschuhe und Stirnband verzichten

Auch wenn du am Oberkörper ausreichend angezogen bist, können kalte Hände und Ohren das Lauftraining unangenehm machen. Gerade bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt solltest du deshalb auf Accessoires nicht verzichten.



Dünne Laufhandschuhe, ein Stirnband oder eine Haube und bei Bedarf ein Schlauchtuch für den Hals gehören im Winter zur Grundausstattung. Sie schützen empfindliche Körperstellen vor Wind und Kälte und machen das Training angenehmer.

7. Zu wenig trinken

Nur weil du im Winter weniger schwitzt oder weniger Durst verspürst, bedeutet das nicht, dass dein Körper weniger Flüssigkeit benötigt. Auch bei niedrigen Temperaturen verlierst du beim Laufen Wasser – durch Schwitzen und über die Atmung.



Kalte Luft kann außerdem dazu führen, dass das Durstgefühl weniger stark ausgeprägt ist. Achte deshalb darauf, vor und nach deinem Lauf ausreichend zu trinken. Bei längeren Trainingseinheiten solltest du auch unterwegs Flüssigkeit zu dir nehmen. Wie viel du benötigst, hängt unter anderem von Dauer, Intensität und deinen individuellen Bedürfnissen ab.

8. Glätte und Dunkelheit unterschätzen

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Im Winter sind nicht nur die Temperaturen eine Herausforderung. Dunkelheit, nasse Wege, Laub und vereiste Stellen erhöhen das Risiko auszurutschen oder übersehen zu werden.



Wähle bei winterlichen Bedingungen möglichst gut beleuchtete und geräumte Laufstrecken. Reflektierende Kleidung und eine Stirnlampe sorgen dafür, dass du von anderen Verkehrsteilnehmer:innen besser gesehen wirst. Bei Glätte solltest du besonders vorsichtig sein: Verkürze deine Schritte, reduziere das Tempo und verzichte im Zweifel auf schnelle Einheiten. Wenn die Strecke stark vereist ist, ist ein alternatives Training auf dem Laufband oft die sicherere Wahl.