Hattmannsdorfer: Sehe keine Notwendigkeit für Verlängerung des Margeneingriffs im Dezember. Nur die niedrigere Mineralölsteuer soll bleiben. Bei Superbenzin sei Österreich sehr günstig.

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Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat sich bei der Spritpreisbremse am Donnerstag für ein Auslaufen des mit Oktober wiedereingeführten Margeneingriffs ausgesprochen. Im Sinne der Versorgungssicherheit sehe er keine Notwendigkeit mehr für eine Verlängerung der Margenbegrenzung, sagte der Minister von Journalisten darauf angesprochen.

Laut Wirtschaftsministerium zahlt man derzeit in Österreich für den Liter Diesel 1,957 Euro und für den Liter Benzin 1,559 Euro. Der europäische Vergleich zeige: Österreich hat bei Super den drittgünstigsten Nettopreis in der Europäischen Union

Die Spritpreisbremse soll damit nach Hattmannsdorfers Vorschlag im Dezember so wie vor Oktober als reine Senkung der Mineralölsteuer fortgeführt werden. Die Details sollen noch vor Monatsende, also spätestens am Montag, bekanntgegeben werden. Hattmannsdorfer sagte, Österreich habe die hohe Spritpreise sehr erfolgreich bekämpft ohne dabei Engpasse zu verursachen.

“Der europäische Vergleich zeigt: Österreich hat bei Super den drittgünstigsten Nettopreis in der Europäischen Union. Mittlerweile liegen die durchschnittlichen Spritpreise sowohl bei Super als auch bei Diesel in allen neun Bundesländern unter zwei Euro pro Liter. Aus meiner Sicht zeigt diese Entwicklung, dass die Maßnahmen der Bundesregierung Wirkung entfalten. Deshalb schlage ich vor, die Spritpreisbremse im Dezember in angepasster Form zu verlängern.” Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)

Hattmannsdorfer sagt, er wolle zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen über eine niedrigere Mineralölsteuer an Haushalte und Betriebe zurückgeben. Die Margenbegrenzung solle Ende November auslaufen. Damit wolle er gerade kleinere, unabhängige Tankstellen stärken, die einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Versorgungssicherheit in Österreich leisten.