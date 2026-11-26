Pablo Hernandez de Cos wird der nächste Chef der Europäischen Zentralbank.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Spanier Pablo Hernandez de Cos wird einem Medienbericht zufolge Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde. Das meldete die "Financial Times" (FT) am Donnerstag. Lagarde tritt Anfang Februar von ihrem Posten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig ab. Hernandez de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank.

Die "FT" berichtete unter Berufung auf Insider, die niederländische Regierung habe auf dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel Unterstützung für den spanischen Ökonomen signalisiert. Damit dürfte sie ihren eigenen Kandidaten Klaas Knot fallenlassen. Ein EU-Diplomat soll wiederum laut Reuters gesagt haben, dass die Niederlande erklärt hätten, dass sie einen Konsenskandidaten für das Amt des EZB-Präsidenten unterstützen werden.