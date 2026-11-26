Österreich setzt seine Annäherung an die Visegrad-Staaten fort. Drei Tage nach einem Gipfel der Regierungschefs hat am Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit seinen mitteleuropäischen Kollegen beraten.

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Bei einem Treffen im ostslowakischen Košice (Kaschau) gab es auch einen Lokalaugenschein an der ukrainischen Grenze, hieß es aus dem Innenministerium. Weitere Themen waren der Schutz besonders sensibler öffentlicher Orte und der Kampf gegen Drogenhandel.

"Ein dichter und funktionierender EU-Außengrenzschutz ist wesentliche Voraussetzung für ein weiteres Zurückdrängen der illegalen Migration und für mehr Sicherheit", teilte Karner in einer Aussendung mit. "Auch die Slowakei hat hier investiert und massiv aufgerüstet."

Die Slowakei hat derzeit den Vorsitz in der Staatengruppe mit Tschechien, Ungarn und Polen inne. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) war erst am Montag bei einem Gipfel der V4-Regierungschefs in Bratislava dabei. In vielen politischen Fragen, insbesondere bei der Inneren Sicherheit, ziehen die vier Länder mit Österreich an einem Strang. So machen sie sich gemeinsam für einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenze - wie jener zwischen der Slowakei und der Ukraine - stark. In anderen Bereichen gibt es Differenzen, etwa bei der Ausgestaltung des künftigen EU-Budgets.

Ruanda-Zentrum als Thema?

Mit Spannung wurde auch erwartet, wie sich die Visegrad-Staaten zum jüngsten österreichischen Vorstoß in der Migrationspolitik positionieren. Gemeinsam mit Dänemark, Deutschland, Griechenland und den Niederlanden soll nämlich ein Abschiebezentrum im ostafrikanischen Ruanda errichtet werden, in das Personen ohne Bleibeberechtigung gebracht werden sollen. Die ersten Abschiebungen sollen schon im kommenden Jahr stattfinden. In der Aussendung vom Donnerstag wurde Ruanda allerdings nicht explizit erwähnt.

Am Treffen in Košice nahmen neben Karner und Gastgeber Matúš Šutaj Eštok auch der ungarische Innenminister Gábor Pósfai, der tschechische Innenminister Lubomír Metnar sowie der polnische Staatssekretär Maciej Duszczyk teil. Im Zentrum der Beratungen stand die operative Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Mitteleuropa.

Innenminister stellte Drohnenschutzstrategie vor

Österreich ist vor allem der Schutz von öffentlichen Orten wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Verkehrsknotenpunkten und Einkaufszentren ein Anliegen. Karner stellte in diesem Zusammenhang die gerade erst präsentierte österreichische Drohnenschutzstrategie vor. Zudem soll durch raschen Informationsaustausch der Kampf gegen grenzüberschreitenden Drogen- und Arzneimittelschmuggel verbessert werden. Im Fokus waren dabei auch die Binnenwasserstraßen sowie der Onlinebereich.

Nach dem Regierungswechsel in Ungarn im Frühjahr hat sich der Austausch der vier Staaten wieder intensiviert. Der abgewählte ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán lag mit den Partnerländern nämlich in vielen politischen Fragen über Kreuz. Der slowakische Außenminister Juraj Blanar sagte diese Woche, dass die Slowakei "die politische Dynamik" der Gruppe wieder hergestellt und auch den Dialog mit Partnerländern rund um die Welt intensiviert habe. Seit Anfang Juli hätten schon mehr als 30 Treffen auf verschiedenen Ebenen stattgefunden, von Experten bis Regierungschefs. "Als wir den Vorsitz übernommen haben, war unser Ziel, der Visegrad-Gruppe neues Leben einzuhauchen. Nach den ersten paar Monaten können wir sagen, dass wir erfolgreich sind."