Staatssekretär zog Bilanz und sagte: Nur 4 der 113 im Vorjahr präsentierten Maßnahmen noch gar nicht angegangen.

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Der für Deregulierung zuständige Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat am Donnerstag Bilanz über die bisherigen Erfolge der Regierung im Kampf gegen überbordende Bürokratie gezogen. Insgesamt habe die Dreierkoalition bisher 393 Entbürokratisierungsmaßnahmen beschlossen, sagte Schellhorn bei einer Pressekonferenz. Von den 113 vor einem Jahr präsentierten Maßnahmen seien nur mehr vier offen, alles andere sei umgesetzt oder "in der Pipeline".

Das bedeutet, dass die Maßnahmen in der parteiinternen Koordinierung verhandelt würden oder im Parlament. Zudem seien 159 Bürokratiechecks durchgeführt worden, um neue Gesetzesvorhaben auf neue bürokratische Belastungen zu prüfen, sagte der Staatssekretär. Die 393 Entbürokratisierungsmaßnahmen hat das Staatssekretariat in einer 68-seitigen Broschüre aufgelistet, die am Donnerstag online gestellt wurde. Dabei gehe es um viele kleinteilige Maßnahmen, die aber Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger bringen würden.

18 Prozent der Maßnahmen würden auf die mehr als 5.100 Meldungen bei der Stelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen (SEDA) im Außenministerium zurückgehen, meinte Schellhorn. Die vier immer noch nicht angegangenen Vorhaben aus dem im vergangenen Dezember präsentierten Entbürokratisierungspaket liegen laut Schellhorn im Finanz- bzw. Sozialministerium. Dabei geht es um Vereinfachungen bei Lohnverrechnung, Lohnabgabengesetzen und Arbeitsberichtspflichten.

FPÖ sieht Liste von Alibi-Aktionen

Scharfe Kritik erntete der Staatssekretär bei der FPÖ. Schellhorn feiere sich für "eine Liste von Alibi-Aktionen", kritisierte der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. Statt kosmetischen Korrekturen brauche es einen echten Systemwechsel mit einer echten Steuerreform, einen Stopp der überbordenden EU-Bürokratie und ein Ende der ideologiegetriebenen Belastungspolitik, so Schnedlitz.