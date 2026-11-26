Wie groß die finanziellen Herausforderungen für Wien sind, zeigt ein neuer Prüfbericht des Stadtrechnungshofs. Gemessen an der Finanzplanung aus dem Vorjahr müsste die Stadt bis 2031 insgesamt 7,3 Milliarden Euro einsparen.

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Der Stadtrechnungshof hat den Wiener Budgetvollzug - konkret den Rechnungsabschluss 2025 - unter die Lupe genommen und dabei beträchtlichen Konsolidierungsbedarf geortet. Vor allem wenn man die Zielvorgaben des Stabilitätspakts einhalten möchte, besteht Handlungsbedarf. Bis 2031 müssten im Vergleich zur Planung aus dem Jahr 2025 insgesamt 7,3 Mrd. Euro eingespart werden, wird in einem am Donnerstag veröffentlichten Prüfbericht vorgerechnet.

Verwiesen wurde dabei vom Stadt-RH auf das im April 2024 in Kraft getretene EU-Fiskalregelwerk und auf die darauf basierenden Vorgaben des Stabilitätspakts. Aus diesen würden sich Zielwerte ergeben, wird betont. Zumindest im 2025 beschlossenen Voranschlag für 2026 bzw. der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung lagen Nettofinanzierungssalden bzw. Defizite deutlich darüber.

7,3 Mrd. Euro Konsolidierungsbedarf

Ende Dezember 2031 würde der Finanzschuldenstand des Kernhaushalts gemäß dieser Planung auf 27,9 Mrd. Euro wachsen. Würde der Stabilitätspakt eingehalten werden, wäre bei 20,6 Mrd. Euro die Grenze. Geortet wurde somit ein Konsolidierungsbedarf von insgesamt 7,3 Mrd. Euro. Um die Vorgabe zu erreichen, sei eine "erhebliche Kraftanstrengung" nötig, vermutet der Stadt-RH.

Im Rathaus will man die Herausforderung annehmen. Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) hat kürzlich bei der Präsentation des Budgetentwurfs für 2027 verkündet, dass das Defizit sukzessive zurückgefahren werden soll. Die aktuelle Schuldenprognose für 2030 beträgt 20,24 Mrd. Euro. Sparmaßnahmen und ein Anstieg bei den Ertragsanteilen sollen hier helfen.

Noch liegt man in Sachen Defizit jedoch weiterhin über den Zielvorgaben des Stabilitätspakts, nämlich kommendes Jahr um rund eine halbe Milliarde Euro. Dies sei ein bewusster Schritt, betonte Novak. Denn weiteres Konsolidieren sei zumindest derzeit ohne deutliche Leistungsreduktion kaum mehr möglich, versicherte sie. Der Pakt ermögliche diesen Spielraum.

Operative Gebarung negativ

Der Stadtrechnungshof hielt jedenfalls fest, dass 2025 die Finanzlage von "herausfordernden budgetären und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" geprägt war. Selbst der laufende Betrieb war nicht mehr gedeckt. Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung überstiegen die Einzahlungen um rund 409 Mio. Euro, wird im Bericht ausgeführt. Mittel für Investitionen habe man dadurch nicht selbst erwirtschaften können.