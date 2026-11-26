U6 Jägerstraße
Pfefferspray in U-Bahn versprüht: 6 Verletzte
Wien. Ein Streit in einer U-Bahn-Garnitur ist am Mittwochabend in Wien-Brigittenau völlig eskaliert. Gegen 20.20 Uhr kam es in der U-Bahn-Station Jägerstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern und anderen Fahrgästen.
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Wie die Polizei berichtet, war es zunächst in einem U-Bahn-Waggon der U6 zu einem Streit gekommen. Plötzlich griff einer der bislang unbekannten Täter zum Pfefferspray und attackierte damit insgesamt sechs Personen. Die Fahrgäste wurden von der reizenden Substanz getroffen.
Nach dem Angriff stiegen die beiden unbekannten Männer aus der U-Bahn aus. Danach ergriffen sie die Flucht und verschwanden aus der U-Bahn-Station Jägerstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten daraufhin zu einem größeren Einsatz aus.
Sechs Personen verletzt, drei ins Spital gebracht
Die Berufsrettung Wien versorgte die sechs Betroffenen notfallmedizinisch. Drei der Verletzten mussten zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht werden.
Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kam auch eine Polizeidrohne zum Einsatz. Doch die Suche nach den beiden flüchtigen Tätern blieb zunächst ohne Erfolg.
Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die Identität der beiden Angreifer sowie die Hintergründe des Streits sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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