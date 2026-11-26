Wer ist für den Schnee auf dem Gehsteig zuständig? Die Pflichten der Hausbesitzer - sonst wird es teuer.

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Österreich wird von einer Schneewalze überrollt. Sogar Wien ist von einer weißen Schicht überzogen. Kinder bauen Schneemänner und Schneebälle fliegen durch die Gegend. Leider fliegen auch immer wieder Passant:innen, nämlich auf den Boden. Denn nicht alle Gehsteige sind ordnungsgemäß geräumt und werden so zur Gefahr, ganz besonders für ältere, gebrechliche Menschen.

Wer muss den Schnee räumen?

Dass für die Schneeräumung auf den Straßen die jeweiligen Straßenerhalter zuständig sind – in Wien etwa die MA 48, auf Autobahnen und Schnellstraßen die ASFINAG –, liegt auf der Hand. Doch wie sieht es mit den Gehsteigen aus? Und wer muss Schneemassen und gefährliche Eisbildungen auf den Dächern beseitigen? Fragen, die vor allem für Hauseigentümer wichtig sind: Denn wer seine gesetzlichen Räum- und Sicherungspflichten vernachlässigt, kann im Falle eines Unfalls zur Verantwortung gezogen werden.

Gehsteige und Gehwege im Ortsgebiet sind vom Anrainer bzw. Liegenschaftseigentümer zwischen 6 Uhr und 22 Uhr zu räumen und zu streuen. Wenn es keinen Gehsteig gibt, gilt das üblicherweise für einen 1 Meter breiten Streifen am Straßenrand. Eigentümer müssen Schneewechten und Eisbildungen von Dächern entfernen, wenn sie an öffentlichen Straßen liegen bzw. Passanten oder Verkehrsteilnehmer gefährden. Alle Details zu den gesetzlichen Regelungen findest du unter oesterreich.gv.at oder beim ÖAMTC.

Die Checklist für Hausbesitzer

Wenn du ein Haus besitzt, solltest du bei Schnee und Eis folgende Punkte abhaken:

Kontrolliere den Gehsteig zwischen 6 Uhr und 22 Uhr regelmäßig. Je mehr es schneit, desto öfter solltest du nachschauen, ob du räumen musst.

Räume den Schnee entlang der Grundstücksfront und streue bei Schnee und Glatteis ausreichend.

Lasse Eiszapfen und Dachschneemassen beseitigen.

Sichere Gefahrenbereiche bei Dachlawinen gut ab.

Wenn du einen Winterdienst beauftragst, kläre die Zuständigkeiten genau ab.

Du kannst die Schneeräumpflicht übertragen. Dazu musst du eine Hausverwaltung oder einen Hausbesorger beschäftigen, kannst ein professionelles Schneeräumungsunternehmen beauftragen oder eine Vereinbarung mit einem Mieter treffen (am besten schriftlich).

Was passiert bei einem Unfall?

Wenn eine Person vor deinem Haus stürzt und sich verletzt, weil der Weg nicht geräumt wurde oder nicht ausreichend gestreut, kann das teuer werden. Verunfallte haben Anspruch auf Schmerzensgeld, Behandlungskosten, Verdienstentgang, Kosten für eine Haushaltshilfe und weitere unfallbedingte Schäden. Dazu können Verwaltungsstrafen kommen.

Falls du dich jetzt fragst, wohin der geschaufelte Schnee gehört: Auf einem breiten Gehsteig müssen zwei Drittel geräumt sein. Der äußere Rand ist zur Schneeablage freigegeben. Bei einem schmalen Gehsteig (unter 1,5 Meter) gehört der Schnee gegebenenfalls auf die Parkspur. Die Schneeablage auf Radwegen, Fahrbahnen und in Hauseinfahrten ist nicht gestattet.

Um sicherzugehen, lies dir § 93 der Straßenverkehrsordnung (STVO) genau durch und halte dich an alle gesetzlichen Vorgaben.