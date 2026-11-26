Schnee und winterliche Fahrverhältnisse haben in Wien-Floridsdorf für einen Busunfall gesorgt. Ein Linienbus der Linie 501 kam in der Stammersdorfer Kellergasse von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Vier Personen wurden verletzt.

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Wien. Der Wintereinbruch hat auch die Bundeshauptstadt fest im Griff. Neben Verkehrsproblemen und zahlreichen Feuerwehreinsätzen kam es am Donnerstag in Wien-Floridsdorf zu einem Unfall mit einem Linienbus.

In der Stammersdorfer Kellergasse geriet ein Bus der Linie 501 aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Die Linie verbindet Floridsdorf mit Wolkersdorf im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach.

Berufsrettung brachte Opfer ins Spital

Die Wiener Berufsrettung rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Unfallort aus. Die Bilanz: vier Leichtverletzte. Zwei Personen mussten zur weiteren Versorgung in ein Spital gebracht werden. Bei ihnen bestand der Verdacht auf Prellungen. Die beiden anderen Verletzten konnten nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen werden.

Auch das Busunternehmen Dr. Richard bestätigte gegenüber der APA, dass es sich um einen Bus der Linie 501 handelte. Der Chauffeur sei zum Unfallzeitpunkt langsam unterwegs gewesen. Ein durchgeführter Alkotest ergab laut einer Unternehmenssprecherin 0,0 Promille.