Es bleibt eisig kalt
Gröbste überstanden: Schnee-Walze verliert Kraft
Das Schneefallgebiet erstreckt sich aktuell von Nordtirol bis in den Osten Österreichs. Aktuelle Radarbilder geben aber Entwarnung.
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Das Gröbste ist bereits überstanden, die Schneewalze verliert an Kraft. Zwar ist bis in den Nachmittag noch mit Neuschnee zu rechnen, die großen Mengen wird es aber nicht mehr geben.
Der Schneefall klingt deutlich ab.
Die winterliche Schneeidylle sollte man übrigens genießen, denn sie bleibt uns nicht lange erhalten. Zwar wird es auch in den nächsten Tagen bitterkalt mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, aber es bleibt weitgehend trocken.
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