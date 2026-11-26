Ein Gewitter im Dezember gilt laut einer alten Bauernregel als Hinweis auf viel Wind im nächsten Jahr. Doch was steckt hinter dem seltenen Phänomen und wie verlässlich ist der Spruch?

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Normalerweise verbinden wir Donner mit warmen Sommertagen, nicht mit dem Winter. In seltenen Fällen kommt es dennoch im Dezember zu einem Gewitter, worauf der Spruch Bezug nimmt. Das genaue Zitat lautet: "Donnert’s im Dezember gar, kommt viel Wind im nächsten Jahr." Damit verknüpft die Bauernregel ein Gewitter im Dezember mit vermehrtem Wind über die kommenden zwölf Monate, ohne Regen oder Kälte zu nennen. Ob es in diesem Jahr eine Rolle spielt, ist noch offen.

Wie Gewitter und Wind entstehen

Damit ein Gewitter entsteht, muss warme, feuchte Luft kräftig nach oben steigen. Im Sommer sorgt die Sonne am Boden für diese Energie, im Winter fehlt sie meistens. Trotzdem kann es im Dezember grollen, etwa wenn sehr kalte Luft über ein relativ mildes Meer zieht, aufsteigt und Gewitterwolken bildet. Solche Lagen treten vor allem an den Küsten auf, während sie im Binnenland selten sind und oft mit Tiefdruckgebieten zusammenhängen, die häufig auch kräftigen Wind mitbringen.

Aktuelle Prognosen und Grenzen

Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes reicht bis zum 5. Dezember und nennt keine Gewitter. Angekündigt sind stattdessen Windwarnungen: Am Samstag sind auf den Nordseeinseln stürmische Böen möglich, am Sonntag und Dienstag starke Böen an der See. Das belegt nur mögliche Winde Ende November und Anfang Dezember, lässt aber keinen Rückschluss auf das Folgejahr zu, weil verlässliche Prognosen für Monate im Voraus fehlen und wenige Tage dafür nicht ausreichen.

Zufall, Erinnerung und Forschung

Auf den ersten Blick wirkt der Zusammenhang logisch: Erst ein stürmischer Dezember, dann ein stürmisches Jahr. Wer sich später an einen windigen Sommer erinnert, fühlt sich bestätigt, während ein ruhiges Jahr den Dezember-Donner rasch in Vergessenheit geraten lässt. Einzelne Treffer prägen sich eher ein als Fehlschläge, und Menschen erkennen leicht Muster, wo eigentlich Zufall wirkt; erst eine mehrjährige Auswertung mit echten Zahlen könnte diesen Eindruck prüfen.

Was Wetterregeln wirklich leisten

Für Sturmprognosen über ein ganzes Jahr taugt die Bauernregel wissenschaftlich nicht. Großräumige Strömungen wie der Jetstream prägen, wie windig ein Jahr ausfällt, und verändern sich über Monate hinweg durch viele Faktoren, die ein Gewitter im Dezember nicht abbildet. Auch der Klimawandel verschiebt Temperaturgegensätze und Zugbahnen von Tiefdruckgebieten, was eine auf früheren Beobachtungen basierende Regel kaum erfasst. In der Originalquelle steht am Ende der Satz: "Zumindest diese alltägliche Bauernregel ist wissenschaftlich fundiert." – was im Widerspruch zu den vorherigen Aussagen über die fehlende wissenschaftliche Eignung für Sturmprognosen und die nicht erfassten Klimawandel-Veränderungen steht.