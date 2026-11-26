Bevölkerung schrumpt
"Wenn es so weitergeht, sterben die Kärntner bis 2350 aus"
Kärnten schrumpft als einziges Bundesland Österreichs über die nächsten Jahrzehnte hinweg kontinuierlich und massiv:
- 2025: 569.805 Einwohner
- 2050: 525.496 Einwohner
- 2080: 469.776 Einwohner
Unterm Strich verliert das südlichste Bundesland in den kommenden 55 Jahren also tatsächlich 100.029 Menschen – fast ein Fünftel seiner gesamten Bevölkerung.
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Die Gründe dafür sind laut Experten hausgemacht und strukturell: Seit 1999 sterben in Kärnten jedes Jahr mehr Menschen, als geboren werden. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, und internationale Zuwanderer ziehen oft nach kurzer Zeit in andere Bundesländer weiter.
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Das Ländle holt im Eiltempo auf
Ganz anders sieht die Welt am anderen Ende Österreichs aus: Vorarlberg legt in den nächsten zwei Jahrzehnten kräftig zu und klettert bis Mitte der 2040er-Jahre auf rund 423.000 Einwohner. Der Vorsprung, den Kärnten jahrzehntelang vor dem kleinsten Flächenbundesland hatte, schmilzt damit weg.
Zwar sinkt auch Vorarlbergs Einwohnerzahl bis 2080 wieder leicht auf 410.328 Menschen, doch der Abstand zu Kärnten beträgt dann nur noch knapp 60.000 Personen. Rechnet man den langfristigen Trend über 2080 hinaus weiter, ist das Überholmanöver nur noch eine Frage der Zeit...
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