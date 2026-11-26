Die alarmierende Hauptzahl ist kein Gerücht, sondern stützt sich auf offizielle Zahlen aus der Statistik Austria.

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Kärnten schrumpft als einziges Bundesland Österreichs über die nächsten Jahrzehnte hinweg kontinuierlich und massiv:

2025: 569.805 Einwohner

569.805 Einwohner 2050: 525.496 Einwohner

525.496 Einwohner 2080: 469.776 Einwohner

Unterm Strich verliert das südlichste Bundesland in den kommenden 55 Jahren also tatsächlich 100.029 Menschen – fast ein Fünftel seiner gesamten Bevölkerung.

Die Gründe dafür sind laut Experten hausgemacht und strukturell: Seit 1999 sterben in Kärnten jedes Jahr mehr Menschen, als geboren werden. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, und internationale Zuwanderer ziehen oft nach kurzer Zeit in andere Bundesländer weiter.

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Das Ländle holt im Eiltempo auf

Ganz anders sieht die Welt am anderen Ende Österreichs aus: Vorarlberg legt in den nächsten zwei Jahrzehnten kräftig zu und klettert bis Mitte der 2040er-Jahre auf rund 423.000 Einwohner. Der Vorsprung, den Kärnten jahrzehntelang vor dem kleinsten Flächenbundesland hatte, schmilzt damit weg.

Zwar sinkt auch Vorarlbergs Einwohnerzahl bis 2080 wieder leicht auf 410.328 Menschen, doch der Abstand zu Kärnten beträgt dann nur noch knapp 60.000 Personen. Rechnet man den langfristigen Trend über 2080 hinaus weiter, ist das Überholmanöver nur noch eine Frage der Zeit...