Es wird winterlich in der Bundeshauptstadt. Auf der Hohen Warte wurden bis 10:00 Uhr bereits 8 Zentimeter Neuschnee gemessen. Den österreichweiten Spitzenwert meldet aktuell jedoch ein ganz anderer Ort

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer heute Morgen in Wien aus dem Fenster geblickt hat, dürfte gestaunt haben: Seit gestern Abend hat der Schneefall die Stadt fest im Griff und sorgt für eine geschlossene Schneedecke. Laut aktuellen Messungen kamen an der Wetterstation Wien-Hohe Warte bis 10:00 Uhr bereits beachtliche 8 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Nachschub bis in den Nachmittag

Für Winterfans gibt es gute Nachrichten, für Autofahrer heißt es weiterhin vorsichtig fahren: Der Schneefall ist noch lange nicht vorbei. Nach aktuellem Stand schneit es in der Bundeshauptstadt noch bis weit in den Nachmittag hinein weiter. Die Schneedecke dürfte in den kommenden Stunden also noch einmal spürbar anwachsen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Hier fiel österreichweit am meisten Schnee

Während sich Wien über den Wintereinbruch freut, liegen andere Regionen des Landes noch deutlich tiefer unter einer weißen Decke. Den österreichweiten Spitzenwert bei den Neuschneemengen meldet aktuell Kornat im Kärntner Lesachtal: Dort wurden um 10:00 Uhr ganze 21 Zentimeter Neuschnee seit gestern Abend gemessen – fast dreimal so viel wie in der Bundeshauptstadt.