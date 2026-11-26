Der Winter ist da – und Tirol versinkt im Schneechaos! Ein Italientief brachte am Donnerstag die erste kräftige Schneewelle der Saison. Selbst in Tallagen und in Innsbruck fielen dicke Flocken.

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Während Skigebiete jubeln, kämpfen Autofahrer mit glatten Straßen, Unfällen und Sperren.

Ski-Orte jubeln, Autofahrer betrübt

Für Tirols Autofahrer begann der Winter damit gleich mit einer gehörigen Portion Stress. Für die Skigebiete ist die weiße Pracht hingegen ein willkommener Auftakt in die Saison.

B179 gesperrt

Besonders dramatisch war die Lage am Fernpass: Immer wieder blieben Lastwagen auf der schneeglatten Fahrbahn hängen. Die B179 musste deshalb gesperrt werden. Auch die Kasbachstraße zwischen Jenbach und dem Achensee war betroffen.

Zillertal Straße als Hotspot

Zum Unfall-Hotspot entwickelte sich die Zillertal Straße (B169). In Schlitters landete ein Auto im Straßengraben auf dem Dach, auch bei Uderns krachte es. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt.

Schneekettenpflicht auf mehreren Verbindungen

Auf mehreren wichtigen Verbindungen galt am Vormittag Schneekettenpflicht – unter anderem abschnittsweise am Fernpass, am Arlbergpass sowie auf der Loferer Straße und der Pass-Thurn-Straße. Auch auf der Inntal- und der Brennerautobahn herrschten tiefwinterliche Bedingungen.