Die Teuerung sitzt den Österreichern im Nacken – und das Christkind muss heuer den Gürtel enger schnallen! Für Weihnachtsgeschenke wollen die Menschen im Schnitt nur noch 410 Euro ausgeben.

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Im Vorjahr waren es laut einer aktuellen IMAS-Umfrage noch 462 Euro. Das Institut hat nun im Oktober 1.025 Personen über 16 Jahren in persönlichen Interviews befragt. Für 57 Prozent macht sich die Teuerung beim Geschenkebudget bemerkbar.

Schenken macht trotzdem Spaß

Trotzdem lassen sich die Österreicher die Vorfreude nicht verderben: 58 Prozent macht es Spaß, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Langzeitmessung im Jahr 2014. Damals waren es gerade einmal 42 Prozent. Gleichzeitig empfinden nur noch 13 Prozent das Christkind-Shopping als Belastung – vor zwölf Jahren waren es noch 33 Prozent.

Frauen lieben Shopping

Besonders gerne gehen Frauen auf Geschenkejagd: 64 Prozent von ihnen haben Freude am Weihnachtseinkauf, bei den Männern sind es nur 52 Prozent. Auch die Jungen sind besonders motiviert: Unter den 16- bis 34-Jährigen macht 63 Prozent das Shoppen Spaß.

Fünf Prozent schenken nichts

Beim Budget zeigen sich große Unterschiede: Sieben Prozent wollen höchstens 100 Euro ausgeben, 18 Prozent planen zwischen 500 und 999 Euro ein. Fünf Prozent verzichten überhaupt auf Geschenke.

Wann gehen wir shoppen?

Auch beim Zeitpunkt gehen die Österreicher unterschiedlich vor: 44 Prozent beginnen bereits ein bis drei Monate vor Weihnachten mit den Einkäufen. 31 Prozent warten hingegen bis maximal drei Wochen vor dem Heiligen Abend.

Schenken ja, aber billiger

Die Botschaft der Umfrage: Das Geld sitzt zwar nicht mehr so locker, die Freude am Schenken ist aber größer denn je.