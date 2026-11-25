Der Wintereinbruch trifft Österreich nicht überall gleich. Während im Flachland vielerorts eine Schneedecke entsteht, drohen in einigen Tälern massive Neuschneemengen. Auch Regionen im Osten bekommen ungewöhnlich viel Schnee ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreich steht vor einem außergewöhnlichen Schneetag. Doch die größten Mengen fallen nicht unbedingt dort, wo man sie erwartet. Neben den alpinen Regionen geraten auch Teile des Ostens in den Fokus der Wetterprognosen.

Bis zu 30 Zentimeter in den Tälern

Besonders viel Schnee wird in höher gelegenen Tälern im Südwesten erwartet. Im Lesachtal, Defereggental, Virgental und im oberen Mölltal können bis Donnerstagabend 10 bis 20 Zentimeter zusammenkommen. Stellenweise sind sogar bis zu 30 Zentimeter möglich.

Besonders viel Schnee wird in höher gelegenen Tälern im Südwesten erwartet. © Getty Images/imageBROKER RF

Auch am Brenner, am Packsattel und im Wechselgebiet wird kräftiger Schneefall erwartet.

Selbst das Flachland bekommt ordentlich Schnee

Ungewöhnlich für Ende November sind die Mengen im Osten Österreichs. Im Weinviertel, Waldviertel und im Wienerwald können ebenfalls beachtliche Mengen zusammenkommen. In Wien selbst werden rund zehn Zentimeter erwartet, in exponierten westlichen Bezirken bis zu 15 Zentimeter.

Ungewöhnlich für Ende November sind die Mengen im Osten Österreichs. © Getty Images

Damit könnte selbst in Regionen, in denen Schnee im November normalerweise nicht lange liegen bleibt, eine winterliche Landschaft entstehen.

Schnee bleibt teilweise bis zum Wochenende

Am Freitag lässt der Niederschlag nach. Doch die Temperaturen bleiben vor allem im Norden und Osten niedrig genug, damit die Schneedecke teilweise erhalten bleibt. Auch am Wochenende könnte Österreich daher noch vielerorts weiß sein.