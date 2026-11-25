Die drei Topklubs feierten alle Favoritensiege, weshalb Yanik Spalts Stuttgart gegen die Italiener leer ausging. Fenerbahce brach einen türkischen Donetsk-Fluch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Liverpool profitierte in Brügge von einem Patzer von Torhüter Yann Sommer, dessen Fehlpass das 1:0 der Reds durch Alexander Isak (13.) einleitete.

Die Entscheidung besorgte Florian Wirtz mit einem sehenswerten Distanzschuss (79.) aus einem Konter sowie erneut Isak (82.) nach einer Vorlage von Keeper Alisson.

Spalt verliert Startelf-Debüt gegen Inter

Bei Stuttgarts Niederlage in Mailand lief Spalt erstmals international von Beginn an für die Schwaben ein. Inter traf durch Nicolo Barrella kurz vor der Pause Metall, Petar Sucic verwertete schließlich einen Hand-Elfer (57.). Der eingewechselte Lautaro Martinez traf zur Entscheidung (74.).

Atletico Madrid hielt die Aufstiegschance mit einem 2:0 nach Toren von Alexander Sörloth (19.) und Julian Alvarez (24.) gegen Viking Stavanger aufrecht.

Fenerbahce gelingt ein Novum

Fenerbahce siegte in London gegen Shakhtar Donetsk mit 1:0 durch Vedat Muriqi (56.). Damit waren sie im zehnten Duell einer türkischen Mannschaft mit den Ukrainern das erste Team, das einen Sieg einfahren konnte. Besiktas, Konyaspor, Sivasspor und Basaksehir (alle 2) und Antalyaspor (1) verloren alle Duelle. Die "Kanarienvögel" stehen nun bei einer ausgeglichenen Bilanz (1S, 1U, 1N).