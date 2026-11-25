Trotz einer Führung musste sich das chaotische, verletzungsgeplagte Bayern gegen Lille geschlagen geben.

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Die größten Augen waren schon vor Anpfiff auf die Aufstellung gerichtet, was passiert mit Jamal Musiala in diesen turbulenten Wochen? Ein Platz in der Startelf war nicht drinnen, aber in der 71. Minute ging es hinein.

Die nächste Überraschung: ÖFB-Ass Konrad Laimer stand zu Beginn tatsächlich als Mittelstürmer am Feld!

Zum ersten Mal gefährlich wurde es nach einem Distanzschuss von Aleksander Pavlovic, den Berke Özer noch zur Ecke parierte (14.). Doch genau bei diesem klingelte es: Dayot Upamecano konnte frei einköpfen (15.).

Das aber äußerst kontrovers, denn im Vorfeld blockte Pavlovic den Torhüter absichtlich, womit dieser zu Fall kam.

Laimer scheitert knapp

Lille versuchte aber schnell eine Antwort zu finden, Ayase Ueda scheiterte nach einem Steckpass aber an Jonas Urbig (23.).

Aber auch Laimer konnte seinen gegnerischen Keeper aus nächster Nähe nicht bezwingen (26.). Es eröffnete sich ein Spiel mit offenem Visier, wenn auch mit klaren Feldvorteilen für die Gäste.

Erstes Eigentor geht noch zurück

Der Beinahe-Schock für die Bayern kam direkt nach der Pause: In einer Slapstick-Aktion köpfte Upamecano ins eigene Tor (46.). Doch zu seinem Glück foulte Ueda Joshua Kimmich bei dessen Klärungsversuch, weshalb der Treffer zurückging.

Doch es war ein Startschuss für die Franzosen, die sich auch belohnten. Innenverteidiger Nathan Ngoy ging ins Dribbling, fand dann noch schön Ueda und der Japaner spitzte eiskalt ins lange Eck (63.). Nicht unverdient!

Ueda stand an diesem Abend im Mittelpunkt © APA/AFP/FRANCOIS LO PRESTI

Pavlovic mit einem Schocker

Und es kam noch bitterer, und wie. Nach einem FCB-Freistoß schaltete Özer blitzschnell um, nach einem Pass von André lief Nabil Bentaleb die ganze Hälfte frei aufs Tor, aber sein Abschluss ging nur an die Stange. Doch Pavlovic haute seinen Klärungsversuch in erneuter Slapstick-Manier in den eigenen Kasten (66.).

Nun setzte das Team von Vincent Kompany zu einer Druckphase an. Doch richtige Hochkaräter blieben aus, zumindest auf deutscher Seite. In einem Konter fand André Stürmer Soriba Diaoune, der volley aus nächster Nähe aber am Tor vorbei haute (85.).

Damit verliert der Vorjahres-Viertelfinalist zum ersten Mal in dieser Saison und liegt damit nur zwei Punkte vor dem LASK!