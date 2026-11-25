Barca war in Aserbaidschan selten überzeugend, gewann schlussendlich aber locker mit 4:1.

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Schon früh hätten die Katalanen sogar in Rückstand geraten können, dennoch schrieben sie als Erste an.

Anthony Gordon nutzte einen Patzer der Abwehr inklusive Torhüter und traf zur Führung (31.). Erst im zweiten Abschnitt drehten die Gäste etwas auf.

In der 51. Minute war es wieder der Engländer, nur kurz danach traf der andere Flügeln Karim Adeyemi (55.).

Vier Tore in zwölf Minuten

Wiederum nur fünf Minuten später war es Gabriel Jesus mit seinem dritten CL-Treffer (60.).

Der Torreigen innerhalb weniger Minuten wurde von Sabah fortgesetzt, denn Joy-Lance Mickels konnte den umjubelten Ehrentreffer erzielen (63.).