oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Einstimmig

VW stimmt Sanierungsplan zu

Baukran am Heizkraftwerk des VW-Stammwerks in Wolfsburg mit großem VW-Logo an der Fassade.
© APA/dpa/Julian Stratenschulte
Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat dem Sanierungsplan des Vorstands zugestimmt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Abstimmung sei einstimmig erfolgt, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach einer Sitzung des Präsidiums mit. Der Zukunftsplan schaffe die Voraussetzungen, um den Volkswagen-Konzern und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen.

Auch interessant

Streaming-Hammer! Netflix wird wieder teurer

Potapova bucht das Ticket für die 3. Runde der US Open

Einladung zum Wandern: Ludwig schießt gegen Kickl

Die Umsetzung des Zukunftsplans sei nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats zwingend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des Volkswagen-Konzerns zu erhalten und für die Zukunft nachhaltig zu sichern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

KI-Firma von Kurz erhält weltweite Bestnote

General wird neuer Corona-Krisenmanager

Verstappen zu Sozialstunden verdonnert

"Fox News" erklärt Obama für tot

Nutella bringt erstmals seit 1964 neue Sorte

Herbstferien: Das sind die Top-Ziele der Österreicher

AMAs: Nicki Minaj neidisch auf JLo?

Darum droht Apple jetzt eine Milliardenklage

Italiens Weinbranche steckt in der Krise

Streaming-Hammer! Netflix wird wieder teurer