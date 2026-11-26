Der erste Schnee ist da – und Wiens Autofahrer müssen sich auf rutschige Straßen, eisige Scheiben und möglicherweise jede Menge Pannen einstellen.

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Denn sobald die Temperaturen ordentlich fallen, bekommen auch die Gelben Engel des ÖAMTC deutlich mehr zu tun. Besonders eine Schwachstelle macht den Autofahrern im Winter regelmäßig Probleme: die Autobatterie.

Gut beschäftigt

"Bei starkem Frost steigt das Pannenaufkommen deutlich", erklärt der ÖAMTC. Bei heftigen Wintereinbrüchen können die Einsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um rund 70 Prozent nach oben schnellen. 2025 war der Dezember mit mehr als 65.000 Einsätzen österreichweit der einsatzstärkste Monat.

Klassiker als häufigster Pannengrund

Der häufigste Pannengrund ist dabei ein echter Klassiker: eine schwache oder leere Batterie. Rund ein Drittel aller Pannenhilfe-Einsätze entfiel 2025 auf Batterieprobleme. Dahinter folgen Motorprobleme mit rund 22 Prozent und Reifenschäden mit etwa zehn Prozent.

Kurzstrecken sind Batteriekiller

Damit das Auto auch bei Minusgraden anspringt, sollte die Batterie regelmäßig überprüft werden – am besten noch vor dem Winter. Besonders tückisch sind häufige Kurzstrecken: Die Lichtmaschine benötigt rund zehn Minuten Fahrzeit, um die beim Start verbrauchte Energie wieder aufzuladen. Wer gleichzeitig Sitzheizung, Gebläse und Heckscheibenheizung aufdreht, belastet die Batterie zusätzlich.

Heißes Wasser ist tabu

Auch bei der Winterausrüstung gibt es einiges zu beachten: Eiskratzer sollten griffbereit sein, Enteisungsspray kann helfen. Heißes Wasser auf der vereisten Windschutzscheibe ist hingegen tabu – die Scheibe könnte springen. Bei starkem Frost empfiehlt es sich, die Scheibenwischer hochzuklappen und die Türdichtungen mit Gummipflege zu behandeln.

Winterdiesel nicht vergessen

Wichtig ist außerdem der Frostschutz: Im Kühler sollte er bis mindestens minus 25 Grad reichen, bei der Scheibenwaschanlage bis minus 20 Grad. Wer mit einem Diesel in besonders kalte Regionen fährt, sollte rechtzeitig Winterdiesel tanken.