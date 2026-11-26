Der Winter ist da!
Schnee in Wien sorgt für Chaos auf den Straßen
In der Nacht fielen in Wien ein Zentimeter Neuschnee, der Winter ist auch in der Hauptstadt angekommen. In den frühen Morgenstunden geht es dann erst so richtig los.
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Wien ist mehr als nur angezuckert, der Schnee sorgt für Verzögerungen und Behinderungen im Frühverkehr.
Autofahrer sollten auf den rutschigen Straßen besonders aufpassen. Auf dem Weg in die Arbeit sollte man auch mit Verspätungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln rechnen.
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Die winterliche Schneeidylle sollte man übrigens genießen, denn sie bleibt uns nicht lange erhalten. Zwar wird es auch in den nächsten Tagen bitterkalt mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, aber es bleibt weitgehend trocken.
+++ LIVE-Ticker +++
Richtige Schuhe
Auch das richtige Schuhwerk solltet ihr heute aus dem Kastl holen. Die Winterschuhe wird es heute definitiv zum ersten Mal brauchen. Aufpassen, die Gehsteige sind aktuell verdammt rutschig!
Mehr Zeit einplanen
Auf dem Weg in die Arbeit oder Schule solltet ihr auf jeden Fall ein paar Minuten mehr einplanen. Aktuell sind noch keine Störungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln bekannt.
Wi(e)nter-Wonderland
Ein paar Eindrücke aus Wien-Hernals:
Erst der Anfang!
Die aktuelle Wetterlage in Wien ist erst der Anfang. Seit knapp 3 Uhr Früh schneit es, dafür ist es schon ordentlich weiß. Ab 6 Uhr soll der Schneefall noch dichter werden. Bis zu 20 Zentimeter könnten es in der Hauptstadt werden.
Autofahrer aufgepasst
Vor allem im Frühverkehr sollten Autofahrer doppelt aufpassen. Die Fahrbahnen sind durch den frischen Schnee sehr glitschig, die Sichtverhältnisse auch nicht optimal. Kommt gut in die Arbeit oder Schule!
Der Schnee ist da!
Guten Morgen aus der verschneiten oe24-Redaktion! Wir halten euch über alle aktuellen Wetter-Entwicklungen auf dem Laufenden!
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