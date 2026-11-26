Der erste Schnee in Wien ist da – und sorgt für Chaos in der Bundeshauptstadt.

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In der Nacht fielen in Wien ein Zentimeter Neuschnee, der Winter ist auch in der Hauptstadt angekommen. In den frühen Morgenstunden geht es dann erst so richtig los.

© oe24/Platzer

Wien ist mehr als nur angezuckert, der Schnee sorgt für Verzögerungen und Behinderungen im Frühverkehr.

Autofahrer sollten auf den rutschigen Straßen besonders aufpassen. Auf dem Weg in die Arbeit sollte man auch mit Verspätungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln rechnen.

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Die winterliche Schneeidylle sollte man übrigens genießen, denn sie bleibt uns nicht lange erhalten. Zwar wird es auch in den nächsten Tagen bitterkalt mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, aber es bleibt weitgehend trocken.