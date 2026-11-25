Nach Wochen gibt es plötzlich Hoffnung für die 190 Beschäftigten des vor dem Aus stehenden Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf). Das belgische Management von Ardo lenkt im Streit um den Sozialplan ein – kurz bevor die Sache vor Gericht landet.

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Im September hatte der Lebensmittelkonzern Ardo überraschend angekündigt, das traditionsreiche Werk in Niederösterreich Ende August 2027 zu schießen.

Seitdem herrschte Funkstille zwischen Konzernführung und Belegschaft. Doch nach einer mehrstündigen Krisensitzung am Mittwoch zeichnet sich jetzt eine überraschende Wende für die 190 Beschäftigten ab.

"Einigung erscheint möglich"

Nach mehrstündigen Gesprächen habe sich das belgische Management bereit erklärt, sein bisheriges Angebot nachzubessern, teilte die Gewerkschaft PRO-GE mit. Laut einem Ardo-Sprecher wurden bereits die wesentlichen Eckpunkte eines Sozialplans vereinbart. Details sollen noch ausverhandelt werden.

"Nach der heutigen Verhandlungsrunde erscheint eine Einigung möglich", hieß es vonseiten der Gewerkschaft PRO-GE am Abend in einer Aussendung. Dass das bisherige Angebot des Konzerns nachgebessert werden solle, sei "ein wichtiger Schritt", erklärten Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik. "Jetzt müssen aus den Ankündigungen konkrete Verbesserungen werden", wurde betont. Ziel sei "eine faire Lösung für die Beschäftigten, die nach der angekündigten Werksschließung vor einer schwierigen Zukunft stehen".

"Im Rahmen einer sehr intensiven Verhandlungsrunde konnten nun Fortschritte in Richtung einer positiven Lösung erzielt werden", teilte das Unternehmen mit. Demnach haben die beiden Seiten vereinbart, vorerst keine Details zu den Verhandlungen öffentlich bekannt zu geben.

ABD0031_20261109 - GROSS-ENZERSDORF - ÖSTERREICH: Protest- und Solidaritätskundgebung der Gewerkschaft PRO-GE und Gewerkschaft GPA Ardo vor dem Ardo Werk in Groß-Enzersdorf am Montag, 9. November 2026. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER © APA/HELMUT FOHRINGER

Bei Abschluss wäre kein Schlichtungsverfahren mehr nötig

Komme es tatsächlich zu einem Abschluss, wäre auch eine gerichtliche Schlichtung nicht mehr notwendig, hieß es seitens der Gewerkschaft. "Noch sind nicht alle Punkte geklärt. Aber wir sind einer fairen Lösung für die Beschäftigten ein entscheidendes Stück näher gekommen", teilten Breiner und Slacik mit. Betriebsrat und Gewerkschaften hatten vergangene Woche einen Antrag beim Arbeits- und Sozialgericht in Korneuburg eingebracht, um ein Schlichtungsverfahren zu erreichen. Der Konzern hatte vor einigen Tagen in einem Schreiben an die Betriebsratsvorsitzenden mitgeteilt, es sollte "jede Anstrengung unternommen werden", "um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden und stattdessen den Fokus auf einen konstruktiven Dialog zu legen". Nachdem mehrere Termine bisher kein Ergebnis gebracht hatten, schaltete sich das Konzernmanagement in die Verhandlungen ein.

Was passiert mit unserem Tiefkühlgemüse?

Ardo hatte im September angekündigt, das Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld Ende August 2027 zu schließen. An dem Standort im Bezirk Gänserndorf wird beispielsweise für Iglo und die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar produziert. Betroffen sind 190 Beschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte. In puncto Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse gibt es bereits eine Lösung. Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften. Auch der zusätzliche Aufbau einer eigenen Blattgemüse- und Innovationen-Verarbeitungslinie wird geprüft.