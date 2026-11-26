Das von Ex-Kanzler Kurz gegründete Global Shift Institute lud zu seinem ersten Event: "Ein Abend mit Ulf Poschardt".

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Das Global Shift Institute (GSI) lud am Mittwochabend zu seinem ersten Event ins Wiener Artis Kino. Das Institut wurde unter anderem von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegründet. Er hält mit der SK Beteilligungs GmbH 50 Prozent. Die andere Hälfte gehört dem Kurz-Vertrauten Bernhard Bonelli mit der 5B2F GmbH.

Das Tätigkeitsfeld der GSI ist laut Firmenbuch breit gestreut: "Publizieren von Inhalten in traditionellen und sozialen Medien, Erstellen und Publizieren von wissenschaftlichen Beiträgen, Organisation von Veranstaltungen und Kongressen, Förderung von Talenten, Anbieten kostenpflichtiger Mitgliedschaft-Programme".

"Ein Abend mit Ulf Poschardt"

Die Organisation von Veranstaltungen ist jedenfalls bereits voll im Gange. Das erste Event fand am Mittwochabend unter dem Titel "Ein Abend mit Ulf Poschardt" statt. Poschardt war bis heuer im Juni Herausgeber von "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland". Er ist als Autor, Podcaster und Creator weiter für den Axel-Springer-Konzern tätig.

Neues Buch von Poschardt

Poschardt - er vertritt bekanntlich liberale Positionen - hat am Montag sein neues Buch "Shitbürgertum - Der Untergang" veröffentlicht. Schon frühere Bücher von ihm - unter anderem "Shitbürgertum" und "Bückbürgertum" - waren Bestseller.

Beim GSI-Event war Poschardt jedenfalls für ein Interview auf der Bühne. Kurz selbst nahm in den Zuschauerrängen platz.