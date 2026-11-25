Der Anwalt von Ex-ORF Generaldirektor Roland Weißmann sagt im oe24-TV-Interview, was sein Mandant jetzt plant im vier Millionen Euro Rechtsstreit gegen den ORF.

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Oliver Scherbaum ist der Anwalt von Ex-ORF Generaldirektor Roland Weißmann. Im oe24-TV-Interview kündigt er ein Buch seines Mandanten an und sagt, was Weißmann jetzt plant im vier Millionen Euro Rechtsstreit gegen den ORF. Am Donnerstag wird in der nächsten Plenarsitzung ORF-Stiftungsrat auch der ehemalige ORF-Chef ein Thema sein. Dann geht es auch schon um die Gehälter der neuen ORF-Direktoren und die Pläne des designierten ORF-Chefs Clemens Pig. Aber die vier Millionen Euro, um die Weißmann mit dem ORF vor Gericht streitet, lassen am Küniglberg niemanden kalt.

oe24: Herr Scherbaum, am vergangenen Freitag ist es beim Prozess erstmals zu einem Aufeinandertreffen zwischen Roland Weißmann und seiner Nachfolgerin Ingrid Thurnher gekommen. Wie ist denn dieser Prozesstag aus Ihrer Sicht gelaufen? Oliver Scherbaum: Es lief so, wie wir es erwartet haben. Es ging darum, die Umstände aufzuarbeiten, die zum einen zum Rücktritt von Roland Weißmann geführt haben, aber auch die Entscheidung, die letztlich die Kündigung des Dienstverhältnisses bewirkt hat, zu beleuchten.

oe24: Roland Weißmann hat selber beim Prozess gesagt, sein Leben ist zerstört. Wie geht es ihm heute? Scherbaum: Roland Weißmann hat über dreißig Jahre für den ORF gearbeitet, hat eigentlich sein gesamtes Leben dem ORF untergeordnet. Und Sie können sich vorstellen, dass es ihm nicht gut geht, wenn man quasi aus dieser Situation von einem Tag auf den anderen hinausgedrängt wird und das auch noch mit mehr als fragwürdigen Mitteln.

“Ich würde sagen, es geht ihm mal besser, mal schlechter. Derzeit überlegt er, ob er in einem Buch das Ganze verarbeiten soll. Ich halte das für eine gute Idee, weil jetzt sind die Erinnerungen noch frisch und Bücher liest man immer gern.” Weißmann-Anwalt zum geplanten Rache-Buch

oe24: Ab Februar wird er auch, nehme ich an, eine neue Einnahmequelle brauchen. Scherbaum: Das ist richtig. Mit Ende Jänner 2027 ist das Dienstverhältnis vorerst beendet. Wir haben ja beim Arbeits- und Sozialgericht die Unwirksamkeit der Kündigung beziehungsweise auch die Feststellung des aufrechten Bestehens dieses Kündigung dieses Dienstverhältnisses eingeklagt. Dann wird man sehen, wie dann am Ende des Tages das Gericht entscheidet. Aber jetzt einmal Status quo wäre er ab 1. Februar nicht mehr im Dienstverhältnis mit dem ORF und von daher hat er Zeit.

Ex-ORF Generaldirektor Roland Weißmann und sein Anwalt Oliver Scherbaum © APA/ROLAND SCHLAGER

oe24: Wird Weißmann auch über politische Einflussnahme in seinem Buch schreiben? Weil da gibt es ja vielleicht durchaus den einen oder anderen in dieser Republik, der da ein bisschen zittern könnte... Scherbaum: Das weiß ich nicht. Das hat er mir noch nicht erzählt, was genau der Inhalt seines Buchprojekts ist. Tatsache ist, dass er natürlich in Anbetracht der Zeit, die er hat, überlegt, seine Erfahrungen und sonstigen Erlebnisse auch vielleicht, soweit sie spannend sind, aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und was er da genau hineinschreiben wird in sein Buch, dass weiß bisher niemand außer Roland Weißmann.

oe24: Würden Sie eigentlich Ihrem Mandanten aus heutiger Sicht noch einmal dazu raten, als ORF-Generaldirektor zurückzutreten oder war das ein Fehler im Nachhinein? Scherbaum: Niemand kann das besser beurteilen als ein Medienfachmann wie Roland Weißmann. Er hat immer wieder die gleiche Frage auch bei Gericht gestellt bekommen und er hat sehr eindringlich und auch nachvollziehbar darauf hingewiesen, als er gesagt hat: „Herr Rat, schauen Sie, äh, es wurde der Vorwurf der sexuellen Belästigung erhoben. Es wurde mir angedroht, dass der veröffentlicht wird. Ich habe immer gesagt, der Vorwurf stimmt nicht. Es war eine private und wechselseitige Beziehung. Am Ende des Tages, wenn der Vorwurf veröffentlicht wird, werde ich diesen Makel mein Leben lang nicht wegbekommen, egal wie das Ergebnis sein wird."



Und dann hat er sich umgedreht und hat auf circa fünfzig Medienvertreter gezeigt, die in diesem Raum sitzen. Und tatsächlich ist es ja wirklich so, dass man einen Vorwurf sehr schnell verbreiten kann, insbesondere den Vorwurf der sexuellen Belästigung in Zeiten wie MeToo.



Die Wiederherstellung der Reputation dauert Ewigkeiten und ist ein langwieriger Prozess.

oe24: Dennoch wurden ja auch sehr intime Fotos ausgetauscht und auch von Seiten Ihres Mandanten geschickt. Ist das nicht unpassend, dass ein Generaldirektor einer ihm hierarchisch untergebenen Frau solche Bilder schickt? Scherbaum: Ich gebe Ihnen recht, dass an Führungskräfte sicher ein erhöhter Maßstab oder ein besonderer Maßstab anzulegen ist. Aber halten wir fest, dass auch Führungskräfte, auch Generaldirektoren, auch Vorstände, auch Geschäftsführer großer Unternehmen ein Recht auf Privatleben haben. Was privat ist, muss privat bleiben. Und man kann Situationen oder Beziehungen nur im Gesamtzusammenhang beurteilen und dafür reicht es nicht aus, wenn man einzelne Nachrichten oder einzelne Situationen herausreißt und sie dann in irgendeinen Moloch schmeißt und dann sagt: „Ah, so war die Beziehung", sondern es braucht halt das gesamte Bild. Es braucht die Dynamiken zwischen Mann, Frau, zwischen zwei Männern, was auch immer. Faktum ist, wenn man sich die Chatnachrichten im Gesamten durchliest, kann also von einer Belästigung und von einer Betroffenheit von irgendeiner dieser beiden Seiten keine Rede sein.