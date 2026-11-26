Die Gastro-Kette "Bageterie Boulevard" kommt nach Österreich – und feiert ihren Start mit einer besonderen Aktion: Die ersten 100 Gäste erhalten am Eröffnungstag jedes Baguette um nur einen Euro!

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Wien bekommt eine neue Adresse für den schnellen Hunger: Bageterie Boulevard eröffnet am 1. Dezember 2026 seine erste österreichische Filiale im Auhof Center in Penzing. Zum Einstand lockt die Restaurantkette mit einem Highlight. Die ersten 100 Kundinnen und Kunden bekommen jedes Baguette für nur einen Euro – solange der Vorrat reicht.

Erste Filiale eröffnet im Auhof Center

Die Marke betreibt bereits mehr als 75 Standorte in Tschechien und der Slowakei. Nun wagt sie den Schritt nach Österreich. Das erste Restaurant befindet sich in der Albert-Schweitzer-Gasse 6 im 14. Wiener Gemeindebezirk. Ein zweiter Standort ist bereits für das Frühjahr 2027 geplant.

Bageterie Boulevard setzt dabei auf ein Konzept, das sich "Express Gourmet" nennt. Die Idee: Die Speisen sollen ebenso schnell auf dem Tisch stehen wie klassisches Fast Food, dabei aber frisch zubereitet werden und geschmacklich stärker an der europäischen Küche orientiert sein.

© Bageterie Boulevard

Das steht auf der Speisekarte

Im Mittelpunkt stehen warme und kalte Baguettes, die erst nach der Bestellung zubereitet und innerhalb weniger Minuten serviert werden. Ergänzt wird das Angebot durch Wraps, Salate, Suppen und verschiedene Beilagen.

Für den leichteren Hunger gibt es die "BeBalance"-Reihe, zudem stehen glutenfreie Optionen sowie spezielle Angebote für Kinder und Studierende auf der Karte. Auch Frühstück wird angeboten. Mit sogenannten "Sharing Boxes" richtet sich die Kette außerdem an Büros, Teams und größere Gruppen.

Für Abwechslung soll ein dreimal jährlich wechselndes "Chef-Menü" sorgen. Die zeitlich begrenzten Gerichte entstehen in Zusammenarbeit mit professionellen Köchen und greifen unterschiedliche europäische Küchentrends auf.

© Bageterie Boulevard