Neueröffnung
Baguettes um 1 Euro: Neue Gastro-Kette startet im Auhof Center
Wien bekommt eine neue Adresse für den schnellen Hunger: Bageterie Boulevard eröffnet am 1. Dezember 2026 seine erste österreichische Filiale im Auhof Center in Penzing. Zum Einstand lockt die Restaurantkette mit einem Highlight. Die ersten 100 Kundinnen und Kunden bekommen jedes Baguette für nur einen Euro – solange der Vorrat reicht.
Erste Filiale eröffnet im Auhof Center
Die Marke betreibt bereits mehr als 75 Standorte in Tschechien und der Slowakei. Nun wagt sie den Schritt nach Österreich. Das erste Restaurant befindet sich in der Albert-Schweitzer-Gasse 6 im 14. Wiener Gemeindebezirk. Ein zweiter Standort ist bereits für das Frühjahr 2027 geplant.
Bageterie Boulevard setzt dabei auf ein Konzept, das sich "Express Gourmet" nennt. Die Idee: Die Speisen sollen ebenso schnell auf dem Tisch stehen wie klassisches Fast Food, dabei aber frisch zubereitet werden und geschmacklich stärker an der europäischen Küche orientiert sein.
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Das steht auf der Speisekarte
Im Mittelpunkt stehen warme und kalte Baguettes, die erst nach der Bestellung zubereitet und innerhalb weniger Minuten serviert werden. Ergänzt wird das Angebot durch Wraps, Salate, Suppen und verschiedene Beilagen.
Für den leichteren Hunger gibt es die "BeBalance"-Reihe, zudem stehen glutenfreie Optionen sowie spezielle Angebote für Kinder und Studierende auf der Karte. Auch Frühstück wird angeboten. Mit sogenannten "Sharing Boxes" richtet sich die Kette außerdem an Büros, Teams und größere Gruppen.
Für Abwechslung soll ein dreimal jährlich wechselndes "Chef-Menü" sorgen. Die zeitlich begrenzten Gerichte entstehen in Zusammenarbeit mit professionellen Köchen und greifen unterschiedliche europäische Küchentrends auf.
Aktion: Die ersten 100 Gäste bekommen jedes Baguette um 1 Euro – solange der Vorrat reicht
Adresse: Auhof Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage: geschlossen
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