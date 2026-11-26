Wenn der Winter Österreich fest im Griff hat, droht Hausbesitzern frühmorgens das verhasste Schneeschaufeln. Eine neue Plattform soll nun endlich Abhilfe per Klick am Smartphone schaffen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer in Österreich ein Einfamilienhaus oder ein privates Grundstück besitzt, steht in den Wintermonaten regelmäßig vor derselben Herausforderung. Sobald Schneefall einsetzt, müssen Gehwege und Zufahrten verlässlich geräumt und gestreut werden. Für Berufstätige, Senioren oder Pendler wird die kalte Jahreszeit damit oft zum täglichen Albtraum.



Mit STREU.ME reagiert das österreichische Traditionsunternehmen STUTZIG & HACKER nun auf diese Problematik. Mit der neuen Plattform können Hausbesitzer in ausgewählten Regionen Österreichs die gesetzliche Schneeräumung und Streupflicht erstmals unkompliziert online buchen.

Die App für einen stressfreien Winter

Über die neu geschaffene Internetplattform wird der Winterdienst für den privaten Sektor so zugänglich gemacht, wie man es bislang primär aus dem gewerblichen Bereich kannte. Liegenschaftseigentümer erhalten damit die Gewissheit, dass ihr Grundstück bei Schnee und Glätte professionell und vorschriftsmäßig betreut wird.

Schneeräumen © Getty Images

Dominic Hacker, Geschäftsführer von STUTZIG & HACKER, erklärt: "Unser Ziel war es, den Winterdienst für Privatpersonen so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Mit nur wenigen Klicks können Kund:innen ihren Winterdienst online buchen und darauf vertrauen, dass ihre Liegenschaft zuverlässig betreut wird." Damit schließt die Plattform eine Marktlücke im heimischen Dienstleistungssektor. Private Haushalte mussten sich bisher häufig auf Nachbarschaftshilfe verlassen oder mühsam nach freien Kapazitäten bei gewerblichen Dienstleistern suchen.

Das bietet der neue Winterdienst

STUTZIG & HACKER © STUTZIG & HACKER.

Die Buchungsplattform setzt auf maximale Benutzerfreundlichkeit und einen klar strukturierten Ablauf:

Winterdienst für private Haushalte: Speziell auf die Anforderungen von Einfamilienhäusern und Privatgrundstücken abgestimmtes Service.

Speziell auf die Anforderungen von Einfamilienhäusern und Privatgrundstücken abgestimmtes Service. Einfache Online-Buchung: Der gesamte Vorgang lässt sich in wenigen Minuten digital abwickeln.

Der gesamte Vorgang lässt sich in wenigen Minuten digital abwickeln. Transparenter Buchungsprozess: Klare Kostenübersicht und transparente Vertragsbedingungen ohne versteckte Klauseln.

Klare Kostenübersicht und transparente Vertragsbedingungen ohne versteckte Klauseln. Zuverlässige Betreuung: Durchführung und Qualitätssicherung liegen direkt bei der erfahrenen STUTZIG & HACKER Hausbetreuung GmbH.

Durchführung und Qualitätssicherung liegen direkt bei der erfahrenen STUTZIG & HACKER Hausbetreuung GmbH. Regionale Verfügbarkeit: Das Service startet in Wien, Wien-Umgebung und Hollabrunn.

Unkomplizierter Buchungsablauf

Nutzer werden Schritt für Schritt durch das System geleitet. Nach der Eingabe der eigenen Wohnadresse prüft das System binnen Sekunden die Verfügbarkeit vor Ort. Der Auftraggeber erhält sofort alle Optionen und schließt die Bestellung direkt online ab. Die Vision hinter STREU.ME ist ambitioniert: Der Winterdienst soll für Privatpersonen in Zukunft genauso selbstverständlich und barrierefrei buchbar sein wie eine herkömmliche Online-Bestellung.

Profis hinter der App

Das Unternehmen zählt zu den etablierten Größen im Bereich des heimischen Facility Managements und betreut österreichweit Wohnanlagen, Industrie- und Gewerbeobjekte sowie weitläufige Außenanlagen. Mit STREU.ME wird diese gewerbliche Logistik- und Einsatzkompetenz nun erstmals flächendeckend auf private Kunden übertragen.