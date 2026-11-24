Der erste Frost ist da, und im Garten wird es ruhiger. Mit dem innovativen Futterhaus von Hanehus holst du dir das Vogelleben direkt vors Fenster. Handgefertigt in Klosterneuburg, aus heimischem Lärchenholz. Und nur für oe24-Leser: 10 % sparen mit dem Code "OE24".

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Ein Kaffee in der Hand, draußen raschelt es im Garten. Kohlmeise, Blaumeise und Co. kommen zum Futterhaus und du schaust entspannt zu. Für viele ist dieses kleine Ritual der beste Start in den Tag. Damit daraus keine Dauerbaustelle wird, braucht es ein Futterhaus, das gut aussieht, einfach aufzustellen ist und bei dem das Futter nicht auf dem Boden landet. Genau dafür hat Hanehus sein Vogelfutterhaus entwickelt.

Design trifft Handwerk

Vogelhaus © Hanehus

Das Hanehus Futterhaus ist kein Plastik-Futterspender, sondern ein Designobjekt für den Außenbereich. Es entsteht in der eigenen Werkstatt von Hanehus in Klosterneuburg, aus heimischem Lärchenholz. Statt Lack gibt es eine wasserabweisende Oberfläche auf Wachsbasis. Gedacht ist es für Menschen, die für Garten, Terrasse oder Balkon etwas Besonderes haben wollen.

Jetzt mit Code OE24 auf alle Vogelhäuser von Hanehus 10 % sparen, schon ab 89 €. (Gültig bis 17.12.2026, einlösbar auf hanehus.com. Bestellung bis dahin kommt sicher vor Weihnachten an.)

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Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Patentiertes Hanehus FIX System: werkzeugfrei in Sekunden montiert

werkzeugfrei in Sekunden montiert Flexibel aufstellbar: an einen Baum binden, an die Wand schrauben oder freistehend auf den vier mitgelieferten Standfüßen platzieren

an einen Baum binden, an die Wand schrauben oder freistehend auf den vier mitgelieferten Standfüßen platzieren Drei präzise dimensionierte Fütterungsschlitze: dosieren das Futter automatisch und verhindern, dass es auf den Boden geworfen wird

dosieren das Futter automatisch und verhindern, dass es auf den Boden geworfen wird Großes Sichtfenster: der Füllstand ist schon von Weitem erkennbar

der Füllstand ist schon von Weitem erkennbar Belüftung von unten: hält das Futter trocken und frisch

hält das Futter trocken und frisch Inklusive ¾ kg Vogelfutter: zum Sofortstart

zum Sofortstart Handwerk statt Massenware: gefertigt in Österreich, aus heimischem Lärchenholz

gefertigt in Österreich, aus heimischem Lärchenholz Gratis Lieferung in 2 bis 4 Werktagen

Vogelhaus © Hanehus

Warum die Fütterungsschlitze den Unterschied machen

Vögel suchen beim Fressen mit dem Schnabel nach dem besten Korn und schleudern dabei oft einen Teil auf den Boden. Das Hanehus Futterhaus löst das mit den drei präzise dimensionierten Fütterungsschlitzen. Das Ergebnis: weniger Verschwendung, weniger Schmutz, mehr Ruhe für dich.

Vogelhaus © Hanehus

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die schon alles haben

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was schenkt man Eltern, Schwiegereltern oder Freunden, die eigentlich schon alles haben? Das Hanehus Futterhaus ist eine Antwort, die nicht im Schrank verstaubt. Es steht draußen, wird jeden Tag benutzt und macht den Beschenkten Morgen für Morgen Freude: jeden Tag ein bisschen besser. Vögel beobachten ist nämlich ein kleines Ritual, das jeden Tag besser macht.

Warum es sich so gut zum Verschenken eignet:

Sofort einsatzbereit: ¾ kg Vogelfutter liegt schon dabei, der Beschenkte kann gleich loslegen

¾ kg Vogelfutter liegt schon dabei, der Beschenkte kann gleich loslegen Kein Aufbau-Stress: dank FIX System in Sekunden montiert, ganz ohne Werkzeug

dank FIX System in Sekunden montiert, ganz ohne Werkzeug Hochwertig im Look: ein Designobjekt aus Lärchenholz, das Garten, Terrasse oder Balkon aufwertet

ein Designobjekt aus Lärchenholz, das Garten, Terrasse oder Balkon aufwertet Geschenk mit Sinn: handgefertigt in Österreich statt Massenware aus Übersee

handgefertigt in Österreich statt Massenware aus Übersee Schnell bei dir: gratis Lieferung in 2 bis 4 Werktagen

Für wen passt das Futterhaus?

Eltern und Großeltern mit Garten: ein Geschenk, das den Tag verschönert und Gesellschaft vors Fenster bringt

ein Geschenk, das den Tag verschönert und Gesellschaft vors Fenster bringt Familien mit Kindern: Vögel beobachten und die Arten kennenlernen, ganz ohne Bildschirm

Vögel beobachten und die Arten kennenlernen, ganz ohne Bildschirm Naturfreunde und Designliebhaber: weil es genauso gut aussieht, wie es funktioniert

weil es genauso gut aussieht, wie es funktioniert Balkon- und Terrassenbesitzer: dank der vier Standfüße braucht es weder Baum noch Bohrer

Schenken im Doppelpack: Hanehus Futterhaus und Hanehus Nistkasten

Wer das Geschenk noch einen Schritt weiterdenken möchte, kombiniert das Futterhaus mit dem passenden Hanehus Nistkasten. Im Winter füttern, im Frühjahr Platz zum Brüten bieten: So wird aus einem Geschenk ein ganzes Vogeljahr. Beide Vogelhäuser stammen aus derselben Werkstatt und passen optisch perfekt zusammen.

Jetzt 10 % sparen: Vogelhäuser ab 89 €

Mit dem Code OE24 bekommst du 10 % Rabatt auf alle Vogelhäuser von Hanehus, also auf das Futterhaus und den Nistkasten. Die Aktion gilt bis 17.12.2026, damit dein Geschenk sicher vor Weihnachten ankommt. Einfach das gewünschte Futterhaus in den Warenkorb legen und beim Bezahlen den Gutscheincode eingeben.