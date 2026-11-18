Ein paar Böen genügen, und schon fliegen die Möbel und Pflanzen durch die Gegend. Ein luftdurchlässiges Netz kann zugige Ecken auf Balkon und Terrasse schützen – ganz ohne aufwendigen Umbau.

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Der November zeigt sich in Teilen Österreichs derzeit von seiner stürmischen Seite. Gerade auf offenen Terrassen und höher gelegenen Balkonen wird aus dem gemütlichen Platz im Freien schnell eine zugige Ecke. Wer den Wind bremsen möchte, braucht dafür keine Glaswand: Oft reicht ein Stück Windschutznetz am vorhandenen Geländer oder Zaun.

Der Trick: Wind filtern statt aussperren

Ein luftdurchlässiges Windschutznetz oder ein Schattiergewebe für den Außenbereich lässt sich an der Innenseite eines stabilen Geländers befestigen. Auf der Terrasse funktioniert das auch an einem fest verankerten Zaun. Am besten wählst du die Seite, von der der Wind überwiegend hereinbläst.

Der Clou ist die durchlässige Struktur: Sie nimmt dem Wind etwas Kraft, ohne ihn vollständig zu blockieren. Eine geschlossene Plane kann dagegen stärkere Böen auffangen und hinter der Barriere unangenehme Verwirbelungen verursachen.

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So wird aus dem Netz ein Windschutz

Miss zunächst den Abschnitt aus, den du schützen möchtest. Häufig genügt es, die windzugewandte Seite zu bespannen. Befestige das Netz mit geeigneten, wetterfesten Bändern an mehreren Punkten der vorhandenen Konstruktion. Es sollte weder lose flattern noch über das Geländer hinausragen. Prüfe anschließend, ob alles fest sitzt.

Auch optisch lässt sich der Trick schön umsetzen: Ein Gewebe in Sand, Anthrazit oder Oliv wirkt zurückhaltend und kann zugleich als Sichtschutz dienen. Auf dem Balkon lohnt sich vor der Montage ein Blick in die Hausordnung.

Bei Sturm: Erst einmal alles sichern

Ein Windschutznetz hilft gegen alltäglichen Luftzug, ist aber keine Lösung für eine akute Sturmwarnung. Bei kräftigen Böen solltest du keine improvisierte Bespannung anbringen. Räume stattdessen Kissen und Deko hinein, sichere lose Gegenstände und ziehe Markisen sowie Sonnensegel ein. Sobald der Wind abgeflaut ist, kannst du den Windschutz in Ruhe montieren.