"Viel Nebel im November...": Bauernregel verrät, wie der Winter wird

Wer heute aus dem Fenster schaut, blickt vielerorts auf dichte Nebelschwaden. Doch das trübe Novemberwetter könnte mehr verraten, als man zunächst vermutet: Laut einer alten Bauernregel lässt sich daraus ableiten, wie das Wetter im kommenden Winter werden könnte.

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Was heute oft als nette Folklore belächelt wird, hatte für unsere Vorfahren eine ganz konkrete Bedeutung. Ohne moderne Wettervorhersagen waren die Menschen auf ihre eigenen Beobachtungen angewiesen und achteten genau auf Veränderungen in der Natur, das Verhalten der Tiere und den Verlauf der Jahreszeiten. Über Generationen hinweg entstanden so zahlreiche Bauernregeln. Auch der Novembernebel galt dabei als wichtiges Anzeichen dafür, welches Wetter im kommenden Winter zu erwarten sein könnte.

"Viel Nebel im November, viel Schnee im Winter"

Nebel © Getty Images

Nebel gilt seit jeher als möglicher Vorbote für den kommenden Winter. Eine der bekanntesten Bauernregeln weckt die Hoffnung auf eine weiße Winterlandschaft: "Viel Nebel im November, viel Schnee im Winter." Nicht ohne Grund wurde der November früher auch als "Nebelmond" bezeichnet. Die dahinterstehende Beobachtung: Dichter Nebel entsteht häufig bei feuchter und kühler Luft. Für unsere Vorfahren war das ein mögliches Anzeichen für anhaltend feuchte und kalte Wetterbedingungen und damit auch für einen schneereichen Winter.

Der Faktencheck: Was sagen die Meteorologen?

Jetzt zur alles entscheidenden Frage: Müssen wir nach wochenlangem November-Nebel wirklich die Schneeschaufeln und Schlitten bereithalten? Die Experten haben darauf eine klare Antwort und die lautet leider: Nein.

Wissenschaftler und Meteorologen widersprechen der alten Bauernregel. Weder physikalisch noch statistisch lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen den Nebeltagen im Herbst und der Schneemenge im Winter belegen.

Winter © Getty Images

Das herbstliche Dauergrau ist primär ein sehr lokales Ereignis, das durch stabile Hochdruckwetterlagen und die Luftschichtung entsteht. Diese lokalen Bedingungen haben allerdings keinerlei Verbindung zu den weitreichenden, globalen Großwetterlagen, die Wochen oder Monate später im Jänner oder Februar polare Kaltluft und Schneewalzen zu uns bringen.

Weitere Bauernregeln für den November

Rund um den November ranken sich zahlreiche weitere Bauernregeln, die sich mit dem Übergang vom Herbst in den Winter beschäftigen.