Das solltest du vor dem ersten Frost unbedingt noch im Garten erledigen

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und der erste Frost lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wer seinen Garten gut durch den Winter bringen möchte, sollte jetzt noch ein paar wichtige Aufgaben erledigen.

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Von empfindlichen Kübelpflanzen über Wasserleitungen bis zum letzten Rasenschnitt: Diese Checkliste hilft dir, deinen Garten rechtzeitig winterfest zu machen.

1. Empfindliche Kübelpflanzen ins Winterquartier bringen

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Oleander, Zitruspflanzen, Bougainvillea und andere frostempfindliche Gewächse sollten rechtzeitig vor dem ersten Frost ins Haus oder in ein geeignetes Winterquartier übersiedeln. Ideal ist ein heller, kühler und frostfreier Standort. Kontrolliere die Pflanzen vorher auf Schädlinge und Krankheiten und stelle sie möglichst trocken ins Winterquartier. Winterharte Kübelpflanzen können draußen bleiben, benötigen aber Schutz für ihre Wurzeln.

2. Laub entfernen, aber nicht überall!

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Auf dem Rasen sollte Laub regelmäßig entfernt werden, damit die Gräser ausreichend Licht und Luft bekommen und keine fauligen Stellen entstehen. In Beeten und unter Sträuchern darf es dagegen liegen bleiben: Eine Laubschicht schützt den Boden vor Kälte und Austrocknung. In einer ruhigen Gartenecke kannst du zusätzlich einen Laubhaufen als Winterquartier für Igel und andere Kleintiere anlegen.

3. Den Rasen ein letztes Mal mähen

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Solange das Gras noch wächst und der Boden nicht gefroren ist, kannst du den Rasen ein letztes Mal mähen. Eine Höhe von etwa fünf Zentimetern ist ein guter Richtwert. Entferne anschließend Laub und liegen gebliebenen Rasenschnitt. Bei Frost oder sehr nassem Boden solltest du den Rasen möglichst nicht betreten, um die Gräser nicht zu beschädigen.

4. Wasserleitungen und Regentonnen entleeren

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Dieser Schritt ist besonders wichtig, denn gefrierendes Wasser kann Leitungen und Behälter beschädigen. Drehe den Wasserzulauf zu Außenwasserhähnen ab und entleere Leitungen, Schläuche sowie Gießkannen. Auch Regentonnen sollten vor dem Frost geleert werden. Lagere Gartenschläuche anschließend trocken und frostfrei.

5. Blumenzwiebeln und empfindliche Knollen sichern

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Du möchtest im Frühling ein buntes Blumenbeet? Dann kannst du jetzt noch Blumenzwiebeln wie Tulpen, Narzissen und Krokusse setzen, solange der Boden nicht gefroren ist. Frostempfindliche Knollenpflanzen wie Dahlien und Begonien müssen dagegen vor dem ersten Frost ausgegraben werden. Lass sie trocknen und lagere sie entsprechend ihrer Bedürfnisse kühl, trocken und frostfrei ein.

6. Gartenmöbel und Töpfe schützen

Autumn Vibes And Weekend Spirit. Empty Patio Terrace With Wooden Armchair And Woolen Plaid On Golden Autumn Moment, Full Frame, Ambient Sunlight, Copy Space © Getty Images

Holzmöbel profitieren von einer gründlichen Reinigung und gegebenenfalls einer geeigneten Pflege. Polster und empfindliche Deko gehören ins Trockene. Leere Terrakottatöpfe solltest du möglichst frostfrei lagern, da sie durch gefrierende Feuchtigkeit Risse bekommen können. Bei großen Pflanzgefäßen lohnt es sich, die Frostbeständigkeit zu überprüfen und sie vor Staunässe zu schützen.