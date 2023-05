Waffen-Eklat um NBA-Superstar: Memphis suspendiert Morant

Die Memphis Grizzlies haben Ja Morant per sofort freigestellt, weil erneut ein Video von ihm aufgetaucht ist, dass ihm mit einer Waffe zeigt.

Riesen-Wirbel in der besten Basketball-Liga der Welt. Superstar Ja Morant wurde bis auf weiteres von seinem Team, den Memphis Grizzlies suspendiert. Der Grund: Es kursiert im Internet ein Video vom 23-jährigen Point Guard, das ihn mit einer Waffe zeigt. Bereits im März musste er aus ähnlichen Gründen insgesamt 13 Spiele gesperrt zusehen.

In einem ersten Statement teilen die Grizzlies mit: "Wir sind uns des Social-Media-Videos mit Morant bewusst. Er ist bis zu einer Untersuchung der Liga für alle Team-Aktivitäten suspendiert. Wir haben zur jetztigen Zeit keinen weiteren Kommentar." Auch die Liga meldete sich via ESPN zu dem Skandal zu Wort und gab an bereits mehr Informationen zu sammeln.

Im März diesen Jahres streamte der Nummer-2-Pick des Jahres 2019 via Instagram live aus einem Nachtclub, wo er mit einer Waffe hantierte. Dieses Mal wurde er durch eine Aufnahme eines guten Freundes erwischt. Nachdem er ein Wiederholungstäter ist droht ihm jetzt eine noch heftigere Strafe als im März- Besonders bitter für die Grizzlies: Erst kürzlich hat er einen fünfjahres Vertrag unterschrieben, der ihm ein Mega-Gehalt von 195 Millionen Dollar garantieren soll. Wieviel Spiele er in diesem Zeitraum absolvieren darf bleibt abzuwarten.