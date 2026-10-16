Finger weg vom Rechen! Warum du Laub im Garten unbedingt liegen lassen solltest

Der Herbst ist da und mit ihm die alljährliche Gartenarbeit. Doch bevor du zum Rechen greifst und den Garten von sämtlichen Blättern befreist, solltest du eines wissen: Wer das Laub einfach liegen lässt, tut der Natur und sogar seinen Pflanzen etwas Gutes.

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Kaum fallen die ersten bunten Blätter von den Bäumen, beginnt in vielen Gärten das große Aufräumen. Schließlich soll alles ordentlich aussehen, bevor der Winter kommt. Doch genau dieser Ordnungssinn kann mehr schaden als nützen. Denn was für uns wie lästiger Gartenabfall aussieht, ist für die Natur ein wertvoller Schatz. Herbstlaub solltest du daher nicht überall entfernen. Das Beste daran: Du sparst dir auch noch Zeit und Arbeit.

1. Laub ist die beste natürliche Heizung für deine Pflanzen

Während wir uns im Herbst langsam auf die kalten Temperaturen einstellen, brauchen auch unsere Pflanzen Schutz. Eine Schicht Herbstlaub wirkt dabei wie eine natürliche Isolierung. Sie schützt den Boden vor Frost, bewahrt die Feuchtigkeit und verhindert starke Temperaturschwankungen.

Besonders unter Sträuchern, Hecken und in Blumenbeeten lohnt es sich deshalb, die Blätter einfach liegen zu lassen. Laub schützt den Boden außerdem vor Wind und Auswaschung.

2. Laub schenkt Igeln ein Winterquartier

Was gibt es Schöneres, als einen kleinen Igel im eigenen Garten zu entdecken? Damit die stacheligen Besucher gut durch den Winter kommen, brauchen sie allerdings geeignete Verstecke. Und genau hier kommt das Herbstlaub ins Spiel.

Igel nutzen Laub und Reisig, um geschützte Nester für ihren Winterschlaf zu bauen. Auch zahlreiche Insekten, Spinnen und andere Kleintiere finden zwischen den Blättern Unterschlupf.

Tipp: Schichte in einer ruhigen, geschützten Gartenecke einen lockeren Haufen aus Laub und kleinen Ästen auf. Lass ihn möglichst bis ins Frühjahr ungestört. Vielleicht zieht schon bald ein tierischer Wintergast ein.

3. Laub ist kostenloser Dünger

Warum teuren Dünger kaufen, wenn die Natur ihn kostenlos liefert? Herabgefallene Blätter sind ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Nährstoffkreislaufs.

Regenwürmer, Mikroorganismen und andere Bodenlebewesen zersetzen das Laub nach und nach zu wertvollem Humus. Dieser verbessert die Bodenstruktur und gibt Nährstoffe an die Erde zurück. Davon profitieren wiederum deine Pflanzen.

Wer das Laub liegen lässt, unterstützt also ganz nebenbei die natürliche Bodenpflege und kann sich im nächsten Frühjahr über bessere Wachstumsbedingungen freuen.

4. Der Garten wird zum Paradies für Vögel und Insekten

Ein perfekt aufgeräumter Garten mag schön aussehen, für viele Tiere ist er allerdings alles andere als einladend.

Unter der Laubschicht überwintern beispielsweise Marienkäfer und andere nützliche Insekten. Gleichzeitig finden Vögel wie Rotkehlchen, Amseln und Zaunkönige zwischen den Blättern Nahrung.

Daher empfiehlt es sich, beim herbstlichen Gartenputz bewusst weniger gründlich vorzugehen. Denn mit jedem Laubhaufen entsteht ein kleiner Lebensraum, der zahlreichen Tieren durch die kalte Jahreszeit hilft.

© Getty Images/iStockphoto

Aber Achtung: Hier solltest du das Laub unbedingt entfernen

So wertvoll Herbstlaub auch ist, ganz überall sollte es nicht liegen bleiben. Vor allem auf dem Rasen kann eine dicke Laubschicht Probleme verursachen. Sie nimmt den Grashalmen das Licht, hält Feuchtigkeit zurück und kann dadurch die Entstehung von Rasenkrankheiten begünstigen.

Auch auf Gehwegen, Treppen und Terrassen solltest du das Laub regelmäßig entfernen, da nasse Blätter schnell zur gefährlichen Rutschfalle werden.

Statt die Blätter anschließend wegzuwerfen, kannst du sie einfach unter Hecken verteilen, auf den Kompost geben oder zu einem Laubhaufen aufschichten.