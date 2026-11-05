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Meteorologen warnen vor Rekord-Winter

Dominik Lehmann
von
Gibt es heuer wieder landesweit Winterlandschaften?
© Getty Images
Nach dem noch nie da gewesenen Hitze-Sommer könnte der kommende Winter ebenfalls europaweit und auch in Österreich Rekorde brechen.
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Während in Teilen Österreichs mit Anfang November der erste Schneefall für Jubelmeldungen gesorgt hatte und einige Skigebiete vorläufig aufatmen konnten, warnen nun die ersten Meteorologen vor einem noch nie da gewesenen Rekord-Winter. Demnach soll es heuer auch in den kalten Monaten wärmer werden als jemals zuvor.

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Während einige Wettermodelle in den kommenden Tagen sogar Schnee bis nach Wien vorhersagen, sehen andere Experten eine ganz andere Entwicklung. Demnach soll der wärmste Winter aller Zeiten auf Europa zusteuern.

ECMWF mit Rekord-Prognose

Wie das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) nun prognostiziert, soll der Durchschnittswert der Temperaturen von Dezember bis Februar um 1 bis 2 Grad höher sein als im Durchschnitt der Jahre 1993 bis 2016.

Nach dem Rekord-Sommer mit mehreren Tagen, an denen die 40-Grad-Marke in Österreich geknackt wurde, was zuvor nur ein einziges Mal seit Beginn der Aufzeichnung geschah, wartet nun der nächste historische Temperaturhöchstwert.

Orange: 1 - 2 Grad höhere Temperaturen, Rot: 2 oder mehr Grad höhere Temperaturen.
Orange: 1 - 2 Grad höhere Temperaturen, Rot: 2 oder mehr Grad höhere Temperaturen. © ECMWF

In Teilen von Frankreich, Slowenien und Kroatien soll der durchschnittliche Anstieg in den Winter-Monaten sogar mehr als 2 Grad betragen, was zugleich auch ein Vorbote für den kommenden Sommer sein könnte.

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